Rusya’dan ABD istihbaratıyla bağlantılı eski diplomata hapis cezası

Rus iç istihbarat örgütü Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) cuma günü yaptığı açıklamaya göre, Moskova Şehir Mahkemesi, Konovalov’u 12 yıl süreyle yüksek güvenlikli ceza kolonisinde hapse mahkûm etti ve 100 bin ruble (yaklaşık 55 bin TL) para cezasına çarptırdı.

38 yaşındaki Konovalov’un, 2014–2017 yılları arasında Rusya Federasyonu Houston Başkonsolosluğu’nda İkinci Sekreter olarak görev yaptığı bildirildi. Mart 2024’te 'yabancı istihbarat servisleriyle işbirliği' şüphesiyle gözaltına alınan Konovalov’un tutuklanma anına ait videoda, bir görevlinin “Ne olduğunu biliyor musun?” sorusuna “Evet” yanıtını verdiği duyuluyor.

FSB’ye göre Konovalov, ABD’de görev yaptığı dönemde, Dışişleri Bakanlığı’ndaki görevi kapsamında elde ettiği gizli bilgileri gönüllü olarak ev sahibi ülkenin istihbarat servislerine aktardı ve bunun karşılığında para aldı. Ancak Konovalov’un paylaştığı bilgilerin içeriğine dair ayrıntılar kamuoyuyla paylaşılmadı.

Dava, Rusya Ceza Kanunu’nun 275. maddesi (vatana ihanet) kapsamında soruşturuldu.

RUSYA'DA AJANLIK SUÇLARINDA ARTIŞ

Son dönemde Rus mahkemelerinde, büyük bölümü Ukrayna istihbaratıyla bağlantılı olduğu belirtilen benzer davalarda da ağır cezalar veriliyor. Bu hafta başında, Kaluga bölgesinde yaşayan 38 yaşındaki bir kişi, bölgedeki Rus hava savunma birliklerinin konuşlanmasına ilişkin bilgileri Kiev’e aktardığı gerekçesiyle 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Aralık ayının başında ise, Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı Genel Fizik Enstitüsü’nün eski çalışanı Artem Horoşilov, vatana ihanet suçundan 21 yıl süreyle en yüksek güvenlikli ceza kolonisinde hapse mahkûm edilmişti.

Horoşilov, Ukrayna’daki bazı kurumlara finansman sağlamak, kritik bilgisayar sistemlerini hedef alan siber saldırılar düzenlemek ve Rusya’daki bir demiryolu hattında sabotaj planlamakla suçlanmıştı.