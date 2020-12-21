İçişleri Bakanlığı açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 38 bin 874 kişiye ceza
İçişleri Bakanlığı, 14-21 Aralık'ta sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 38 bin 874 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz hafta boyunca koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaları ihlal edenlerle ilgili açıklama yaptı.
Bakanlık açıklamasına göre 14 Aralık Pazartesi gününden itibaren hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 18 Aralık Cuma akşamı saat 21.00’den 21 Aralık Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 38 bin 874 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldı.
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