İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, koronavirüs tedbirlerine uymayan ve idari işlem yapılan kişi sayısını açıkladı
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı düzenledi. Çataklı yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar koronavirüs tedbirlerine uymayan 496 bin 841 kişiye adli ve idari işlem yapılmıştır" bilgisini paylaştı.
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı’nın açıklamalarından satır başları:
Mayıs ayındaki operasyonlarda 4'ü turuncu, 8'i gri kategoride olmak üzere 78 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Bugüne kadar koronavirüs tedbirlerine uymayan 496 bin 841 kişiye adli ve idari işlem yapılmıştır.
Koronavirüs fırsatçılarına yönelik kolluk kuvvetlerimizce düzenlenen operasyonlarda 601 kişiye adli ve idari işlem yapıldı, 7'si tutuklandı.
Sosyal medyada provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 1152 kullanıcıdan 520'sinin yakalandığını, bunlardan 11'inin tutuklandığını bildirdi.
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