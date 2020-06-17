İçişleri'nden birahane kapatan İYİ Partili başkana soruşturma
Karaman’ın, Ermenek İlçesi çarşı merkezinde 2014 yılında AK Partili Belediye Başkanı Uğur Sözkesen döneminde alkol ruhsatı verilerek açılan Keyf Birahanesi, İYİ Partili yeni Belediye Başkanı Atilla Zorlu tarafından mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine kapatılınca kriz yaşandı. Ermenek Belediye Başkanı Zorlu hakkında birahane kapatma işlemi nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirilerek, soruşturma başlatıldı.
Karaman’ın Ermenek İlçesi ilginç bir olayla çalkalanıyor. AKP ile İYİ Parti arasında birahane kapatma krizi yaşanıyor.
Karaman’ın Ermenek İlçesi’nde, AK Partili eski Belediye Başkanı Uğur Sözkesen döneminde 2014 yılında açılan ve belediye tarafından içki ruhsatı verilen Keyf Birahanesi, İYİ Partili Belediye Başkanı Atilla Zorlu tarafından vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine kapatılınca İçişleri Bakanlığı müfettişi devreye girdi.
Keyf Birahanesi hakkında mahalle halkının yüksek sesle müzik ve konsomatris çalıştırdıkları gerekçesi ile yapılan şikayetleri değerlendiren İYİ Partili Başkan Zorlu, birahanenin çalışma iznini iptal edince, İçişleri Bakanlığı müfettişi ilçeye gelerek olayı araştırdı.
HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Geçtiğimiz hafta Ermenek Belediyesi’ne gelerek Zorlu ile görüşen bakanlık müfettişi yapılan işlemin usulüne uygun olmadığı gerekçesi ile incelemelerde bulunarak, Ermenek Belediye Başkanı Atilla Zorlu hakkında İçişler Bakanlığı’nca soruşturma başlatıldı.
Belediye kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Ermenek’te iki parti arasında krize neden olan birahane kapatma olayının asıl nedeni, içkili mekan olmasından dolayı değil, belediyenin aynı zamanda kiracısı olan işletmenin izinsiz olarak mekan içinde yaptığı değişiklikler olarak ifade ediliyor.
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