İcra gelince intihar etti

Çorum'da bir yurttaş yaşadığı ekonomik durum sebebiyle intihar etti.

Seyfettin Mete
19 Mart 2021 Cuma, 04:00
İcra gelince intihar etti
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Çorum’da Bahçelievler Mahallesi’nde Erman Ö. isimli bir kişi, emekli polis olan babasının beylik silahıyla intihar etti. Silah sesini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, Erman Ö’nün hayatını kaybettiğini belirledi. Erman Ö’nün ölmeden önce bıraktığı mektupta, borçları nedeniyle icralık olduğunu ve ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını yazdığı öğrenildi.


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