İdeolojik ve keyfi alkol yasağında direten iktidar, çek düzenlemesiyle de kaos yarattı

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 04:00

Koronavirüs gerekçesi gösterilerek alınan alkol yasağına ilişkin tartışmalar sürerken konuştuğumuz İçişleri Bakanlığı yetkilisi, “Bu kapanma sürecinde satışlar serbest değil. Bu süreçte alkolün alınması şart değil, önemli bir şey değil” diyerek alkol yasağını doğruladı.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, dün alkol satış yasağının kaldırıldığını duyurdu. Aybaş, Twitter hesabından, “Alkol satışı yasağı kalkmıştır, herkese hayırlı olsun” paylaşımında bulundu. Ancak platform başkanı kendilerine herhangi resmi bir bildirimde bulunulmadığını, dükkânları açıp satış yaptıkları için yasağın fiiliyatta olmadığını düşündüklerini kaydetti. Aybaş daha sonra yaptığı açıklamada “Şu anda tekel bayilerini kapatmaya zorluyorlar hatta kapattırıyorlar” dedi.

Aybaş’ın bu sözlerinin ardından İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise “Milletimizin büyük fedakârlık gösterdiği tam kapanma döneminde, yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili gerekli hukuki müracaatların başlatılacağı da kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

İlerleyen saatlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Kütahya Valiliği’nin “Alkol satışı kısıtlaması 81 ilde devam etmektedir” açıklamasını paylaştı. Ardından alkol yasağının kalktığı iddialarına ilişkin olarak Soylu’nun “Doğru değil, tam kapanma boyunca devam edecek” dediği belirtildi.

İstanbul’da alkol satışı yapan tekel bayilerine giden zabıta ekiplerinin “Valilikten yazı geldi. Alkol satışı yasak, satmayacaksınız” dediği ortaya çıktı. Konuştuğumuz bir Tekel bayi işletmecisi, “Bize gelen hiçbir genelge yok. Sadece sözlü uyarı aldık zabıtadan. Satmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Akşam saatlerinde ise zincir marketlerde de alkol satışının engellendiği haberleri geldi. Zonguldak ve Van’da zincir marketlere giden zabıta ekipleri, içki satışı yapıldığı tespitiyle tutanak tuttu. Ekipler daha sonra da markette içki reyonunu kapattırıp satışın yasak olduğunu bildiren yazı astırdı. Mağaza müdürünün kararla ilgili kendilerine bir tebligat gönderilmediğini söylemesi üzerine, “Yazılı tebligat yok ama haberlerde gerekli kurumlar durumu bildirdiler. Tebligat niteliği taşıyor” açıklamasında bulunuldu.

İÇKİYE PERDE

Tokat’ın Niksar ilçesinde polis, bir tekel bayine gelerek ‘Kaymakamın emri var alkol görünmeyecek’ diyerek içki reyonunun üstünün örtülmesini istedi. Esnaf da evden getirdiği perdelerle ürünlerin üstünü kapattı.