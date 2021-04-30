Alkol satışını engellemek için Tekel bayilerine anayasaya aykırı tebligatname imzalatılıyor

30 Nisan 2021 Cuma, 04:00

Polislerin İstanbul’da dün çok sayıda Tekel bayi işletmecisine, hazırladıkları tebliğnameyi imzalatmaya çalıştığı öğrenildi. İçişleri Bakanlığı genelgesinde alkollü içki yasağına ilişkin herhangi bir ibare yer almazken, tebligatta yasak kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasına dayandırıldı. Tebligatta “Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu basın açıklaması sonrasında tam kapanma sürecinde alkollü içki satışı yapılmayacağı bildirilmiştir” denildi.

Belgeyi sosyal medya hesabından paylaşan Aybaş, “Ferman niteliğinde ele alınan yasaklar karşısında ülkemizde açıkça anayasal suç işlenmektedir” dedi. Aybaş’a mesaj gönderen bir tekel bayi işletmecisi kaygısını şu sözlerle dile getirdi: “Tebliğe henüz imza atmadık ama ne yapacağımızı bilmiyoruz. Dediğim gibi çok çaresiziz, bize bir yol göster. Geceleri uyku uyuyamaz olduk. İmza atmazsak başımıza neler gelir hiçbir fikrimiz yok.”

Aybaş, “Firmalar bize, kapanma sürecinde çalışmayacaklarına dair mesaj göndermişti. Şimdi yeni mesajlar atarak çalışacaklarını bildirdiler. Henüz netlik yok ama bu durumda yasak kararından geri adım atılacağını düşünüyoruz. Vatandaşın, esnafın tepkisiyle bir kamuoyu oluşturuldu” dedi.

CEZALAR İÇİN DAYANAK

Durumun hukuki boyutunu değerlendiren İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, “Bu tartışma özünde hukuki olsa da amacı itibarıyla siyasidir. Yayımlanan genelge ile içki satışı yapılmasının yasaklanması, hiçbir yasal gerekçesi olmayan bir karardır. Bu karar ile ramazan ayından istifade ile belli çevrelerin konsolidasyonu amaçlanmaktadır. Tartışmanın tırmandırılması amacıyla “tebliğ tebellüğ belgesi” imzalatılması hiçbir hukuki sonuç doğurmasa da verilmesi planlanan cezalar için dayanak olarak düşünülmektedir. Bu nitelikte bir yasak genelge ile konulamaz. Anayasa gereğince ancak yasal düzenleme yapılabilir. Bu bile insan hakları içermesi nedeniyle mümkün değildir. Anayasaya aykırı olur” ifadelerini kullandı.

‘EMNİYET YAPIYORDUR’

Tebligat hakkında bilgi edinmek için İçişleri Bakanlığı’nı ve İstanbul Valiliği’ni aradık. Bakanlığa bağlı Basın Müşavirliği, basın müşavirinin makamında olmadığı gerekçesiyle sorumuza net bir yanıt veremeyeceklerini belirtirken, İstanbul Valiliği Basın Bölümü’nden ulaştığımız çalışan, tebligatla ilgili bilgilerinin olmadığını söyledi. Çalışan, “Tebligata bakın üzerinde yazıyordur. Bunu emniyet mensupları yapıyordur. Benim bilgim yok” şeklinde konuştu.

İdare Hukukçusu Prof. Dr. Metin Günday ise tebligata ilişkin, “Bir genelge dahi yok! ‘Basın açıklaması’ ile bir idari işlem tesis edilmiş. Bunca yıl idare hukuku ile uğraşıyorum. İlk kez tanık oluyorum” dedi.

‘ŞERİTLE KAPATIN’

Ankara Kuruyemişçiler Odası, üyelerine gönderdiği mesajda işyerlerini alkol satışı yapmadan açabileceklerini bildirdi. Mesajda, “Alkolleri şerit ve perdeyle kapatmanız doğru olacaktır” denildi. Başkan Erdinç Özbakır, mesajı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamalarına istinaden esnafa verilebilecek cezaların önüne geçebilmek için gönderdiklerini belirtti.

TESK: OLMAYAN YASAĞI KONUŞUYORUZ

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kendilerine hâlâ yasağa ilişkin herhangi bir bildiride bulunulmadığına vurgu yaparak, “İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinde böyle bir yasak kararı yok. Olmayan yasağı konuşuyoruz. Ruhsatınız varsa size kim ‘satamazsın’ diyebilir? Ruhsat varsa sen zaten buna yetkinsindir. Ortada resmi bir yasak kararı yokken ben nasıl satma diyebilirim esnafa? Vallahi benim bilgim dahilinde bir yasak yok. Olsa ilk önce biz açıklarız” açıklamasında bulundu.