İdlib’de üç askerin şehit olmasının ardından Hulusi Akar’ın Rusya’ya yönelik açıklamaları tartışılıyor

13 Eylül 2021 Pazartesi, 04:00

Suriye’deki İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde önceki gün üç askerin şehit olması üzerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Rusya’ya yönelik açıklaması farklı yorumlara neden oldu. Akar, “Rusya Federasyonu ile yaptığımız görüşmeler sonrasında imzalanan mutabakatlar var. Biz bu mutabakatlara uyuyoruz. Muhataplarımızın da bu mutabakatlara uymalarını bekliyoruz” diyerek uyardı. Saldırının henüz kim ve kimler tarafından düzenlendiği Milli Savunma Bakanlığı’nca da açıklanmazken, Akar’ın açıklamasını değerlendiren emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, “Önümüzdeki bir aylık süre çok önemli. Suriye’nin, Rusya’nın da desteği ile buraya sınırlı da olsa bir operasyon başlatma ihtimali yüksek” dedi.

‘ABD DESTEKLİYOR’

Babüroğlu, gelişmeleri Cumhuriyet’e değerlendirdi. İdlib Mutabakatı olarak bilinen mutabakatın Türkiye ile Rusya arasında imzalandığını anımsatan Babüroğlu, mutabakat ile Suriye için kritik önemdeki M4 Karayolu’nun 6 kilometre güneyi ve kuzeyinde güvenli bir koridor oluşturulduğunu, bu koridor içinde kalan bölgelerin terör gruplarından arındırılması için anlaşmaya varıldığını, sorumluluğu da Türkiye’nin üstlendiğini vurguladı. “Bu terör örgütleri arasında HTŞ, El Nusra, Huraseddin ve Türkistan İslam Partisi var. Yani, Suriye muhalifleri dışında Birleşmiş Milletler’in, ülkelerin, Rusya’nın, Türkiye’nin kabul ettiği terör örgütleri” diyen Babüroğlu, ABD’nin bölgedeki radikal grupları ve terör örgütlerini desteklediğini vurguladı.

Babüroğlu, “Rusya’ya, Suriye’ye tehdit olan bu terör örgütleri, zaman zaman Lazkiye bölgesine, Rusya üslerine, Suriye birliklerine saldırılar yapıyor. Bunun üzerine Rusya, son zamanlarda İdlib’de, artan hava bombardımanlarına başladı” ifadelerini kullandı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, “İdlib’de, Suriyeli muhaliflerle teröristleri ayırma çalışmaları hedeflenenden çok uzak” açıklaması ile Türkiye’yi eleştirdiğini anımsatan Babüroğlu, bu açıklamanın, bölgedeki terör örgütlerine yakın zamanda Suriye’nin kara, Rusya’nın ise hava harekâtı düzenleyebileceğinin işareti olduğunu söyledi.

‘HTŞ’NİN KONTROLÜNDE’

Babüroğlu, bölgede bulunan HTŞ ve diğer terör örgütlerinin, TSK’nin de intikal ettiği yollara patlayıcı mayınlar döşediğini, son saldırının da benzer bir olay olduğunu ancak saldırının failinin açıklanmadığını da vurguladı.

“Türkiye; ABD ile değil, Rusya ve Suriye ile terör örgütlerinin etkisiz hale getirilmesi için işbirliği yapmalı” diyen Babüroğlu, Adana Mutabakatı aktif duruma getirildiği takdirde, Küçük Afganistan projesinin tehdit olmaktan çıkacağını vurguladı.

‘RUSYA KARARLI’

Akar’ın mesajına da işaret eden Babüroğlu, “Rusya’nın hava harekâtını koordine etmeden yapmaması gerekiyor’ demek istiyor. Rusya buna ‘evet’ der mi? Hayır, demez. Eğer Rusya ile Türkiye arasında yeni bir mutabakat olmazsa, önümüzdeki süreçte Rusya’nın, M4 karayolu güneyindeki terör örgütlerini kuzeye süpürmek için bir hava harekâtı veya saldırısını, Suriye’nin de kara harekâtını başlatacağını düşünüyorum. Rusya kararlı” ifadelerini kullandı.