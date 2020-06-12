İdlib'te 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'te teröristlerce zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı sonucu bir askerin şehit olduğunu açıkladı

cumhuriyet.com.tr
12 Haziran 2020 Cuma, 21:01
Abone Ol google-news

MSB'den yapılan açıklamada,  ''İdlib bölgesinde 05 Haziran 2020 tarihinde, teröristlerce zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 12 Haziran 2020 tarihinde şehit olmuştur'' denildi.



Video Haberler