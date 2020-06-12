İdlib'te 1 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'te teröristlerce zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı sonucu bir askerin şehit olduğunu açıkladı
MSB'den yapılan açıklamada, ''İdlib bölgesinde 05 Haziran 2020 tarihinde, teröristlerce zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 12 Haziran 2020 tarihinde şehit olmuştur'' denildi.
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