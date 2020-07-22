İETT'den Pınar Gültekin kararı
Pınar Gültekin hakkında çirkin paylaşımlarda bulunan İETT şoförüyle ilgili resmi açıklama yapıldı.
Muğla'da, 5 gündür kayıp olarak aranırken cinayete kurban gittiği ortaya çıkan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin tüm Türkiye’nin gündemine oturdu.
İETT resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gültekin hakkında çirkin paylaşımlarda bulunan Emrah Koçyiğit'in Özel Halk Otobüsü şoförü olduğu açıkladı. İETT, Koçyiğit'in sertifikasının iptal edildiğini duyurdu.
Yapılan açıklama şöyle:
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