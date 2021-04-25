İftar sofraları geçen yıla kıyasla yüzde 21 arttı

25 Nisan 2021 Pazar, 02:00

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi, her yıl olduğu gibi bu yıl da iftar sofralarının maliyetini hesapladı ve çarpıcı sonuçlara ulaştı.

Araştırmada, günlük ortalama 16 saate varan oruç ibadetini yerine getiren bir kişinin, sağlıklı bir şekilde aktivitelerini sürdürebilmesi için günlük yaklaşık 3 bin kaloriye ihtiyacı olduğu vurgulandı. Geleneksel ramazan yemeklerinden yola çıkılarak hazırlanan tabloda, 4 kişilik bir ailenin günlük iftar bedelinin 140.36 TL, ramazan ayı boyunca oruç açmanın maliyetinin ise 4 bin 211 TL olduğu belirtildi.

YÜZDE 21 ZAMLANDI

Buna göre oruç ibadetini yerine getiren bir kişinin yalnızca günlük iftar maliyeti 35.09 TL, aylık ise 1053 TL olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) resmi verileri ile piyasa rakamlarından yola çıkılarak yapılan araştırmada bir vatandaşın, oruç tuttuğu süre boyunca ihtiyaç duyduğu enerji, vitamin ve minerallerin sağlanabilmesi için gerekli olan gıda ürünleri ve miktarları tespit edildi. Rakamlar, bu yıl iftar sofralarına geçen yıla göre yüzde 20.9 zam geldiğini gösterdi. Böylece bir yılda iftar sofraları toplam 728.13 lira zamlandı. Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi, aynı ürünler üzerinden 2020 yılında yaptığı araştırmada 4 kişilik bir ailenin iftar maliyetini günlük 116.09 TL, ramazan ayı boyunca ise 3 bin 483 TL olarak hesaplamıştı. Ayrıca bu yıl 2 bin 825 liraya yükseltilen asgari ücretle çalışan birinin aylık kazancı, bu yıl da iftar sofrasını karşılamaya yetmiyor.

Araştırmayı değerlendiren Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, ortalama memur maaşının 4 bin 806 TL olduğunu belirterek “Yalnızca oruç açmak için bir memur, maaşının yüzde 87.6’sını ayırmak zorunda. Çalışanların kazançları gıda ihtiyacına dahi zor yetiyor, diğer ihtiyaçlar için ise para kalmıyor. Geçen yıla göre oruç açmanın maliyeti yaklaşık yüzde 21 oranında yükseldi” diye konuştu.

Kahveci, bu yıl memur maaşlarına enflasyon farkı hariç yüzde 3 yani ortalama 134 lira gibi son derece yetersiz bir zam yapıldığını, bu zammın zaten geçen üç ayda eridiğini, alım gücünün 2020’nin bile gerisine düştüğünü söyledi. Salgından korunmak için bağışıklığın güçlü tutulması gerektiğini belirten Kahveci, şöyle devam etti:

İKRAMİYE VERİLMELİ

“Bağışıklığı güçlü tutmanın tek yolu ise yeterli ve dengeli beslenmekten geçiyor. Bu sürede oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlarımızın çok daha dikkatli beslenmeleri, hastalık riski yaşamamaları için son derece önemli. Ayrıca önümdeki dönem de maliyetlerin daha da artacağını görüyoruz. Yeni zamlar gelecek. Bu nedenle kamu çalışanlarına bayram ikramiyesi verilmedir.”