İhale sözleşmesini hatırlattı: Yangın çıktığında İHA’lar neredeydi?
CHP Parti Meclisi Üyesi Sivas Milletvekilli Ulaş Karasu, 8 ilde çıkan yangınlar hakkında İHA’lara dikkat çekti. OGM ile yapılan ihale sözleşmesini hatırlatan Karasu, “Yangınların çıktığı saatlerde İHA’lar neredeydi?” diye sordu.
CHP’li Karasu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Orman Genel Müdürlüğü ile Cumhurbaşkanının dünürü Özdemir Bayraktar'ın sahibi olduğu, damadı Selçuk Bayraktar’ın Teknik Müdürü olduğu Baykar Savunma arasın imzalanan yangın tespit İHA’larını gündeme taşıdı.
14 Nisan 2021 tarihinde imzalanan anlaşmaya göre Bayrak Savunma, yangın tespiti ve müdahalesi için Orman Genel Müdürlüğüne 3 adet İHA kiraladı. Saat uçuşu üzerinden kiralanan İHA’lar için OGM, Antalya ve Muğla’da 7 bin 800 TL, Manisa içinse 13 bin 200 TL ödeyecek.
Karasu, OGM’nin ihale şartnamesinde yer almasına rağmen Baykar Savunma’nın Adana yangın tespit ve müdahale İHA’sı için teklif vermediğini iddia ederken Antalya, Muğla ve Manisa için İHA’lara tedarik edilmesi gereken Star Safir 380 isimli kamerayı OGM’nin tedarik ettiğini Adana içinse böyle bir şartın bulunmadığını belirtti.
“Yangınların çıkış saatinden İHA’lar neredeydi?” diye soran Karasu’nun paylaşımı şöyle:
“Orman Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanının dünürü Özdemir Bayraktar'ın sahibi, damadı Selçuk Bayraktar’ın Teknik Müdürü olduğu Baykar Savunma'dan Antalya, Muğla için saati 7 bin 800 TL’den, Manisa içinse saati 13 bin 200 TL’den İHA kiraladı. Her biri toplamda 1530 saat garanti uçuş yapacak İHA'lar için yurttaşın cebinden 44 milyon 69 bin TL çıktı.
O zaman sorularımızı soralım:
- Görevi yangın tespit, müdahale ve söndürme süresini kısaltmak olan İHA’lar ciğerlerimiz yanarken havada mıydı?
- Yangınların çıktığı saatlerde İHA’lar neredeydi?
- Antalya, Muğla ve Manisa’da İHA’ların kullanacağı Star Safir 380 HD kamerasını neden Orman Genel Müdürlüğü karşıladı?
- İhale şartnamesinde Adana da varken, Baykar Savunma bahsi geçen kamera maliyetini karşılamamak için mi Adana’ya teklif vermedi?”
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