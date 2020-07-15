İhanetin acelesi niye?

15 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

Kanal İstanbul’a yönelik bilgilendirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan hariç siyasi parti liderlerinden randevu talep ettiğini söyleyen İmamoğlu, “Bu siyasi değil, milli bir meseledir. Allah, İstanbul’u akla ve bilime inanmayanların şerrinden korusun. Türkiye tarihinde, şehircilik ve planlama ile ilgili sürecinde böylesi bir sefil durum, böylesi rezil durum yaşanmamıştır” diye konuştu.

İtiraz dilekçelerine “alındı” onayını beklerken açıklamalarda bulunan İBB Başkanı, “Kanal İstanbul ile ilgili süreci alelacele bu seviyeye getirip planlarını asmak, İstanbul’a çok büyük bir ihanetin parçası. Daha önce 100 binlik planlara yaptığımız itirazı yeniliyor ve 1000’lik, 5000’lik planlara dair itirazımızı veriyoruz. Burada ‘şu ülkeden, bu ülkeden’ birileri zengin olsun diye de planlama yapılıyor. Ne kadar zeki insanlarmış ki 8 sene önce tarım alanlarından yerler almışlar. Şimdi o yerler iş merkezi, konut, turizm alanı olacak” dedi.

Gazetecilere itiraza ilişkin değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, “Daha ÇED raporu ile ilgili itirazlar neticelenmedi, mahkeme süreci devam ediyor. Bilirkişilerle ilgili tayin isteniyor ve bununla ilgili İstanbul’daki bütün üniversitelere yazı yazılmış. Bilimsel ayağı tamamlanmamış, kamu vicdanında şiddetle reddediliyor. Bu ülkeye katacağı hiçbir şey olmayan, böylesi kötü bir İstanbul’a ihanetin acelesi niye!” ifadelerini kullandı.

DEVA’DAN İBB’YE DESTEK

Öte yandan İBB’nin metro için aldığı krediye, AKP yönetimine ait borçlar nedeniyle haciz konulmasına DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen tepki göstererek “İBB’nin, yargı nezdinde netice alamayışının seçim sonuçları ile ilişkilendirilmesi kaçınılmazdır” diye konuştu.