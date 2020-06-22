İhracatçı da artık ‘normalleşmek’ istiyor
Pandemi tedbirleri kapsamında sosyal hayata getirilen kısıtlamalar kaldırılırken, ihracatçı da kısıtlamaların sona ermesini talep etti.
Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, gümrük kapılarının uluslararası yük taşımacılığına kontrollü bir şekilde yeniden açılması ve seyahat kısıtlamalarının sonra ermesiyle Türk ihracatının hareketleneceğini bildirdi.
Eskinazi, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve kapsamının genişletilmesinin gerektiğini belirterek, “İhracatımızın yüzde 50’sini Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştiriyoruz. Kuzey Avrupa bölgesi başta olmak üzere çok daha fazla sayıda ülkeyle gümrük vergisi ödemeden ihracat yapmaya devam etmek istiyoruz. Serbest Ticaret Anlaşmaları Türkiye için büyük önem arz ediyor” dedi. Öte yandan, Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Kamiloğlu ise ihracata ilişkin şu açıklamaları yaptı: “Önümüze engel çıkaran ülkeler ürün talebine başladı.”
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