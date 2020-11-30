IHS Markit'i rekor fiyata alacağını duyurdu

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Standard And Poors (S&P) IHS Markit'i 44 milyar dolarlık anlaşma ile satın alacağını duyurdu.

DHA
30 Kasım 2020 Pazartesi, 15:14
IHS Markit'i rekor fiyata alacağını duyurdu
Abone Ol google-news



En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler