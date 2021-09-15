İhtiyaç gidermek isterken uçurumdan yuvarlandı

15 Eylül 2021 Çarşamba, 20:28

Olay Salihli'nin Çelikli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dayısı H.A. (61) ile birlikte yol kenarında bulunan Çeşme önünde alkol alan İ.B. (38), tuvalet ihtiyacını gidermek için yürüdüğü yolda dengesini kaybedip, 30 metrelik uçuruma yuvarlanarak dere yatağına düştü. Dayısının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İhtiyaç gidermek istedi: Uçurumdan yuvarlandı — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) September 15, 2021

İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Salihli Amirliği ve jandarma ekipleri, uçuruma yuvarlanan İ.B.’yi düştüğü dere yatağından çıkardı. İ.B. olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İ.B.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.