İhtiyaç sahibi öğrenci sayısı "afaki" bulununca okullara kota uygulanmış

23 Eylül 2020 Çarşamba, 20:08

CHP'nin 26. Dönem Milletvekili Dr. Tur Yıldız Biçer, Manisa Valiliği'nin okul yetkililerinden, internet ve bilgisayar olmadığı için derslere katılamayan öğrencilerin tespit edilmesini istediğini ve 500 okuldan 32 bin ihtiyaç sahibi çıktığı için kota uyguladığını söyledi.

İhtiyaç sahibi öğrenci sayısının afaki bulunduğu için okul başına yüzde 10 kota uygulandığını belirten Biçer, "Kotayı da adil uygulama diye açıklıyorlar" dedi.

Dr. Tur Yıldız Biçer'in sosyal medya hesabı üzerinden kullandığı ifadeler şöyle:

"Manisa Valiliği; müdürlerden, internet ve bilgisayar olmadığı için derslere katılamayan öğrencilerin tespitini istiyor. Sonuç; 500 okuldan 32 bin ihtiyaç sahibi öğrenci çıkınca bu sayı “afaki” bulunuyor ve okul başına %10 kota konuyor. Kotayı da adil uygulama diye açıklıyorlar."