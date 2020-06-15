İki ilde daha vakalar arttı! Valilikler uyardı

15 Haziran 2020 Pazartesi, 09:56

Kastamonu Valiliği, koronavirüs vakalarının son günlerde kent genelinde artması üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "İlimiz merkez ve ilçelerinde koronavirüs vakalarında son günlerde artış eğilimi göze çarpmaktadır. Ağız ve burunu kapatacak şekilde maske takılması ve sosyal mesafe kuralları ile işyerleri için geçerli düzenlemeler yürürlükte olup; bu kurallara uyulması salgının durdurulması açısından önem arz etmektedir. Denetimle görevli kurumlar, denetimlerini çok daha yoğun bir şekilde yapmaları ve kurallara uymayanlara para cezası uygulamaları yönünde talimatlandırılmıştır.

Kurallara uymayan kişi ve iş yerlerinin 155 ve 156 numaralı telefonlara ihbarının yapılması, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları ve koronavirüs salgının önlenmesi için maske, mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyulması önem arz etmektedir." denildi.

BURSA VALİSİ DE UYARDI

Bursa Valisi Yakup Canbolat da, artan vakaların ardından sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.

Vali Canbolat, “Kıymetli Bursalılar, ilimizde günlük corona pozitif vakada artışlar yaşanıyor. Lütfen kurallara uyalım hijyene, sosyal mesafe kuralına, maske kullanımına mutlaka uyalım, uymayanları uyaralım” ifadelerini kullandı.

Kıymetli Bursalılar, İlimizde günlük Korona Pozitif vakada artışlar yaşanıyor. Lütfen kurallara uyalım



??Hijyene, ??Sosyal mesafe kuralına, ??Maske kullanımına mutlaka uyalım, uymayanları uyaralım?? — Y a k u p C A N B O L A T (@YakupCanbolat) June 14, 2020



