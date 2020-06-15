İki ilde daha vakalar arttı! Valilikler uyardı
Normalleşmenin başlamasıyla birlikte illerdeki vaka sayıları da tekrar artmaya başladı. Kastamonu Valiliği, kent genelinde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına konusunda uyardı. Bursa Valisi Yakup Canbolat da, artan vakalar nedeniyle Twitter hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlara aynı uyarılarda bulundu.
Kastamonu Valiliği, koronavirüs vakalarının son günlerde kent genelinde artması üzerine yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, "İlimiz merkez ve ilçelerinde koronavirüs vakalarında son günlerde artış eğilimi göze çarpmaktadır. Ağız ve burunu kapatacak şekilde maske takılması ve sosyal mesafe kuralları ile işyerleri için geçerli düzenlemeler yürürlükte olup; bu kurallara uyulması salgının durdurulması açısından önem arz etmektedir. Denetimle görevli kurumlar, denetimlerini çok daha yoğun bir şekilde yapmaları ve kurallara uymayanlara para cezası uygulamaları yönünde talimatlandırılmıştır.
Kurallara uymayan kişi ve iş yerlerinin 155 ve 156 numaralı telefonlara ihbarının yapılması, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları ve koronavirüs salgının önlenmesi için maske, mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyulması önem arz etmektedir." denildi.
BURSA VALİSİ DE UYARDI
Bursa Valisi Yakup Canbolat da, artan vakaların ardından sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.
Vali Canbolat, “Kıymetli Bursalılar, ilimizde günlük corona pozitif vakada artışlar yaşanıyor. Lütfen kurallara uyalım hijyene, sosyal mesafe kuralına, maske kullanımına mutlaka uyalım, uymayanları uyaralım” ifadelerini kullandı.
Kıymetli Bursalılar, İlimizde günlük Korona Pozitif vakada artışlar yaşanıyor. Lütfen kurallara uyalım— Y a k u p C A N B O L A T (@YakupCanbolat) June 14, 2020
??Hijyene, ??Sosyal mesafe kuralına, ??Maske kullanımına mutlaka uyalım, uymayanları uyaralım??
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