İkinci el araç alacaklara kötü haber

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 10:03

Araç kiralama ve ikinci el araç sektörlerinde faaliyet gösteren Garenta ve ikinciyeni.com'un Genel Müdürü Emre Ayyıldız, Covid-19 salgını dönemindeki sektörel gelişmeleri değerlendirdi.

Kiralama sektörünün de koronavirüs salgınından olumsuz etkilendiğini vurgulayan Ayyıldız, "Uçuş seferlerinin yapılamaması nedeniyle havalimanı şubelerindeki işlemlerde yüzde 68 düşüş yaşandı. Şehir içi şubelerde salgının ilk günlerinde bir yoğunluk gördük. Toplu taşıma veya taksi kullanmak istemeyenler 15 gün, 1 ay süreyle araç kiraladılar. Salgının ilk haftasında şehir içi şubelerin işlem hacminde yüzde 10 artış bile yaşandı, ancak bugün itibarı ile şehir içi şubelerinde de yüzde 50'lik bir daralma görüyoruz" dedi.

Araç paylaşımı modellerinin bu dönemde önemli bir ulaşım ihtiyacını giderdiğini belirten Ayyıldız, "Bu dönemde, toplu taşıma veya taksi kullanmak istemeyenler araç paylaşım hizmetimiz MOOV by Garenta'yı tercih etti. Mayıs başı itibarı ile kiralama sayılarına baktığımızda, sokağa çıkma yasağı olan günler dikkate alınmadığında kiralama oranının arttığını söyleyebiliriz. 11 Mayıs Pazartesi günü bu zamana kadar gerçekleştirdiğimiz en yüksek hafta içi günü kiralama hacmine ulaştık. Covid-19 salgını, ulaşım tercihlerinde paylaşımlı araçların önemini gösterdi. Salgın sonrasındaki yeni normal dönemle birlikte paylaşımlı araçlara olan bu ilginin daha da artacağını düşünüyorum" diye konuştu.

PAZARIN BÜYÜKLÜĞÜ SALGINA BAĞLI

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, son iki yıldır daralan ve yılın ilk iki ayında büyüme sinyalleri veren sıfır otomobil pazarının Covid-19 salgınıyla birlikte yeniden daralma eğilimi gösterdiğini belirten Emre Ayyıldız, "Sıfır otomobil pazarında bir stok sorunu vardı. Şimdi bir de buna salgın nedeniyle üretimin durması, tedarik sürecinin zorlanması ve döviz kurunun yükselmesi eklendi. İkinci el otomotiv sektöründe ise yılın ilk üç ayında 2 milyon 143 bin adet ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşti. İkinci el otomobil ve hafif ticari araç pazarının yılı kötü senaryoda 5.5 milyon adet, iyi senaryoda 8 milyon adet satışla kapatmasını bekliyoruz" görüşünü paylaştı.

Ayyıldız, salgının etkisini yitirmesi halinde sıfır araç satışlarının yıl sonunda 550 bin adetleri yakalayabileceğini, fakat süreç devam ederse pazarın 400 bin adedin altında kalabileceğini kaydetti.

Ayyıldız, ikinci el araç fiyatlarında artış beklediklerini de söyleyerek, "Mart ayının ikinci yarısından Nisan ayının ilk 10 günlük dönemine kadar ikinci el araç fiyatları yaklaşık yüzde 10 düştü. Nisan ayının ikinci yarısından bugüne kadar baktığımızda ise fiyatlarda yüzde 10 artış gördük. İkinci el araç fiyatlarında döviz kuru doğrudan etkili. Kurun yüksek seyrettiği dönemlerde ikinci el fiyatları artış gösteriyor. Kur son dönemde hızlı yükseldi, kurda da büyük değişiklikler olmazsa birkaç ay içerisinde ikinci el araç fiyatlarında ortalama yüzde 7'lik bir fiyat artışı daha bekliyoruz" şeklinde konuştu.