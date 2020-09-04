İKSV bizi cazsız bırakmadı

04 Eylül 2020 Cuma, 06:00

Biz mi pandemiye alıştık, o mu bizi alt ediyor, belli değil ama pandemi var diye ertelediğimiz hayata geri döndük. Yazın İstanbul’un en güzel etkinliği kabul ettiğim İKSV Caz Festivali misal, ertelenmişti ve baktık ki pandemi biteceğine artıyor, en sağlıklı koşullarda yeni normalde 27. İstanbul Caz Festivali’ne önceki gece başladık işte!

İKSV, her zorluğun üzerinden geliyor, 15 Temmuz’dan sonra bile gösterilere devam etmemiş miydik? Açılış konseri genelde yabancı misyonların yazlık rezidanslarının bahçesinde coşkulu bir kalabalıkla ayakta yapılıyordu, bu kez Swissotel The Bosphorus’un Sultan Parkı’nda, sıkı denetimden ve arındırılmadan geçirilip sosyal mesafeli iskemlelerimize maskeli oturduk. Ama bütün tedirginlik ve sıkıntı o bahçenin ağaçlarına tepeden vuran dolunayın ışığının yanı sıra müzikle birlikte değişen ve büyülü bir atmosfer yaratan ışıklarla, piyanonun sesine eşlik eden kontrbas ve saksafonla eridi gitti.

Selen Gülün Quintet feat ve Sibel Köse ve Ece Göksu konseri alıştığımız dünya starları yerine bizimkiler de iyiymiş hoşmuş keyfiyle sürdü gitti. Hele Ece Göksu, otelin terasından kopup gelen DJ performansı ve eller havaya gürültüsünü bile bastırdı! İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer’in programı revize ederkenki halini düşünmek bile istemiyorum.

23 yıl boyunca kimler gelmiş, kimler geçmiş bu festivalden, ne dünya starları izlemişiz. Şimdi Baba Zula, Kardeş Türküler müthiş diye bekliyorum! Hele hiç canlı dinlemediğim Ayyuka, Pitohul, Yasak Helva’yı çok merak ettim doğrusu! Tabii Fazıl Say’ın bile takdir ettiği Büşra Kayıkçı’yı piyano çalarken görmek isterim. Caz festivalinin yıllar içindeki değişmez sponsoru, adı değişen, caz sevgisi değişmeyen Garanti BBVA’ya da hâlâ yanımızda olduğu için ayrıca bravo tabii. Bahçede duran hibrit Volvo da müthişti, bu KDV, ÖTV’ye kim alır bilmem, ama hâlâ sponsorlukları sürüyor.

KONSERLER SÜRÜYOR...

Sadede gelirsek festival 2-14 Eylül arasında açık hava mekânlarında canlı olarak gerçekleşecek. Yeni mekânlar içinde Swissotel dışında Kuruçeşme etkinlik mekânı, Feriye, The Marmara Esma Sultan Yalısı var.

Parklarda caz programını kaçırmayın, 5 Eylül Cumartesi Şişli Habitat, 6 Eylül Pazar Beşiktaş Sanatçılar Parkı ve 13 Eylül Pazar günü Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde birçok grubun değişik performansı sizi bekliyor. Bu yıl İKSV canlı performansları izleyemeyenler için bir güzellik daha yapmış; bütün konserler banda alınıyor ve 20 Eylül’den itibaren online.iksv.org/caz üzerinden bütün dünyadan biletli olarak izlenebiliyor!

Çevirmiçi biletler sadece 20 TL ve biletix’te. Kombine bilet de alınabiliyor. Film festivali çevrimiçi gösterileri müthiş ilgi görmüştü, bakalım caz konserleri de görecek mi? Daha fazla bilgi için İKSV tabii ki.