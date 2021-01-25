'İktidar,reform vaatlerine son noktayı koydu'

25 Ocak 2021 Pazartesi, 13:36

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, haftalık değerlendirme raporunda dünya ve Türkiye’de yaşanan gelişmeleri ele aldı.

Toprak’ın raporundan öne çıkanlar şöyle:

'KARARLARI ZİHİNLERDE VE VİCDANLARDA KABUL GÖRMEYECEK'



AYM üyeliğine yapılan son görevlendirme Türkiye’nin en üst yargı organına, iktidar tarafından kayyum atanmasıdır. Böylesine siyasallaşmış, uzun süredir siyaset gündemine oturmuş bir ismin yüksek yargıç olarak görevlendirilmesi, bağımsız ve tarafsızlığa gölge düşürdüğü gibi, kararları zihinlerde ve vicdanlarda kabul görmeyecek, siyaseten sorgulanacaktır. Bu atamayla iktidar, reform vaatlerine son noktayı koymuştur!

İçişleri Bakanı sosyal medya üzerinden yapılan bir hakaret nedeniyle gözaltına alınan şahsın serbest bırakılmasına tepki göstererek ‘bakan olduğu, millet ve devlet için çalıştığı halde hakaret edenin serbest bırakılmasına’ isyanını dile getiriyor. Bu tavrıyla aslında yargı üzerindeki ‘siyasi vesayeti’ teyit ederek, kendisiyle ilgili bir olayda yargıdan ‘imtiyaz’ bekliyor. Bu zihniyet bile bu iktidarın neden hukuk ve yargı reformu yapamayacağının en somut tablosudur.

ATAMANIN HAVAİ FİŞEK KUTLAMASI

Başkentin ortasında bir siyasetçi iki gazeteci ve avukat saldırıya uğruyor. Failler yakalanıp serbest bırakılıyor. İçişleri Bakanı saldırıları ‘tepkisel’ diye nitelendirerek yargıya saldırganların üzerine gidilmemesi talimatı veriyor.

Tamamıyla siyasi vesayet altına giren Hakimler Savcılar Kurulu (HSK), başkent saldırılarını soruşturan Cumhuriyet Savcısı’nın apaçık tehdit edilmesine suskun kalmayı, tehdit edenler hakkında herhangi bir suç duyurusunda dahi bulunmamayı tercih ediyor. Anayasa ve yasa kılıfına uydurularak yazılan senaryo çerçevesinde uygulamaya konulan siyasi organizasyonla, Yargıtay seçimlerinin ‘salgın’ bahanesiyle ertelenmesi, diğer adayların bir kısmının adaylıklarını geri çekmeye mecbur edilerek henüz altı günlük Yargıtay üyesi olan bir kişiye yolun açılması ve çok daha kıdemli Yargıtay üyeleri yerine en yüksek oyu alması sağlandı.

Yapılan atamayla aynı gün, iddianamesi Anayasa Mahkemesi üyesi yapılan kişi tarafından hazırlanan Gezi Davası’nda, eski mahkeme heyetince verilen tüm beraat kararlarının İstinaf Mahkemesi tarafından bozulması ve geriye dönük onlarca davanın birleştirilerek, yargılamanın yeniden yapılmasına karar verilmesi de bu atamanın havai fişek kutlamasıdır!

RADİKAL DEĞİŞİKLİKLER ORTAYA ÇIKACAK

Rusya, 2015’ten bu yana mali ve askeri olarak büyük fatura üslendiği Suriye’yi yeniden uluslararası kamuoyu önünde kabul gören bir konuma getirerek, yükünü azaltmak ve Suriye’de tek etkili güç olmak istiyor. Bunun için İsrail, İsrail üzerinden ABD’yi ve zengin Körfez ülkelerini devreye sokarak, ABD’nin hedefindeki İran’ın etkinliğini azaltma konusunda alan açarak, İsrail ve ABD ile yakınlaşmayı planlıyor! Önümüzdeki günlerde Suriye’de, güney sınırlarımızda çok ciddi değişiklikler ve hareketlenmeler olacağını öngörmekteyim. Rusya’nın İsrail ile Suriye’yi bir araya getirerek anlaşma müzakerelerini başlatması, bölgedeki siyasi-askeri dengeler açısından oldukça radikal değişimleri ortaya çıkartacaktır.

TEHLİKELİ SÜREÇ

ABD’nin yeni başkanı Joe Biden’ın yemin töreninin ertesi günü Irak’ın başkentinde Bağdat’ta 21 Ocak’ta gerçekleşen intihar saldırılarını IŞİD’in üstlenmesi dikkat çekicidir. MSB Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı’nın Bağdat ve Erbil ziyaretlerinde terörle mücadele konusunda işbirliği ele alınırken, uzun süredir varlığı unutulan şeriatçı-katliamcı terör örgütü IŞİD’in yeniden ortaya çıkması tehlikeli sürecin başlangıcına işaret etmektedir.

BU PROGRAMA KİMSEYİ İNANDIRAMAZLAR

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2021 Yılı Yatırım Programı yayınlanarak yürürlüğe girdi. 2020’de kamu bankalarının dağıttığı sübvansiyonlu düşük faizli kredilerle bile artmayan, ekside kalan özel sektör yatırımlarının bu yıl çoğu batığa dönüşen, geri ödenemeyen kredilerin yanı sıra yüzde 25’e dayanan mevcut kredi faizleriyle patlama yapmasını öngören bu programa kimseyi inandıramazlar.