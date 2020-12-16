İlhan Selçuk'un ölümsüz eseri yeniden okuyucuyla buluştu
İlhan Selçuk'un kaleme aldığı Türk edebiyatının kült eseri Yüzbaşı Selahattin'in Romanı, 10 yıl aradan sonra yeniden okuyucuyla buluştu.
KİMDİR YÜZBAŞI SELAHATTİN?
Kitabın baş karakteri Selahattin, 1894'te doğdu. Mahalle mektebine gitti. Edirne Askeri İdadisi'ni bitirdi. İstanbul'da Harbiye'den mezun oldu. İtalyan Harbi'ni Çanakkale'de yaşadı. Balkan Harbi'ne katıldı. İstanbul'da İttihat ve Terakki'nin eylemlerine karıştı. Birinci Dünya Savaşı'nda Beşinci Kuvve-i Seferiyye Karargahı'na tayin edildi. İran ve Kafkas muharebelerinde dövüştü. Bağdat'ı savundu.
Bakü'nün zaptında bulundu. 20 Aralık 1914'te İstanbul'dan 20 yaşında bir teğmenken ayrılmış, Turan'ı fethetmeye çıkmıştı. 5 Şubat 1919'da 25 yaşında bir yüzbaşı olarak, yenik ve yıkık Osmanlı payitahtına döndü.
BİR DÖNEME IŞIK TUTUYOR
Yüzbaşı Selahattin'in Romanı, yalnız kendisinin değil, bir kuşağın romanıdır. Bu romanda, değer yargılarıyla birlikte çöken Osmanlı İmparatorluğu yerine yeni bir imparatorluk kurmak isteyenlerin dramı ve devletin çöküşünü durdurmak isteyen asker kuşağının fedakârlık destanı yer alıyor. Bu roman, yakın tarihimizin gerçeklerini dile getirmekte, pek çok yönü aydınlanmamış bir devreye ışık tutuyor.
Yüzbaşı Selahattin'in Romanı; uzun bir süre sonra, yeni kapağı ve koleksiyon değeri taşıyan özel kutulu baskısı ve Cumhuriyet Kitapları ayrıcalığıyla okurlarıyla buluşuyor...
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