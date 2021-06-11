İlkay EURO 2020 sonrası Barcelona'ya imza atabilir

NTV'nin haberine göre City'nin Türk asıllı Alman yıldızı kararını EURO 2020 sonrası verecek.

cumhuriyet.com.tr
11 Haziran 2021 Cuma, 07:48
İlkay EURO 2020 sonrası Barcelona'ya imza atabilir
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Almanya Milli Takımı ile Euro 2020 kampında olan İlkay Gündoğan'a olan Barcelona ilgisi günden güne artıyor.

İddiaya göre Barcelona, İlkay'a ilgi duyuyor ancak Manchester City, yıldız oyuncuyu bırakmak istemiyor.

30 yaşındaki oyuncunun, İngiliz ekibiyle 2023 yılına kadar kontratı bulunuyor. 

İlkay, geride bıraktığımız sezonda 17 gol atmıştı. 

Kaynak: NTV 


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