İmamlardan ‘İşimize karışmayın’ isyanı
Cami yaptırma dernekleri imamlara “amir” gibi davranmaya başladı. Yetkili sendika olan Memur-Sen’e bağlı DiyanetSen, yasal mevzuata hüküm konularak derneklerin imamların görevine müdahale etmesinin engellenmesini istedi.
Türkiye’de cami yaptırmak için kurulmuş çok sayıda dernek bulunuyor. Ancak bu dernekler daha sonrasında imamların işlerine de karışmaya başladı. Hizmet kolunda yetkili sendika olan Diyanet-Sen konuyu istişare kurulunda ele aldı.
“Cami dernekleri imamların görevine müdahale edemez” diyen sendika, üyelerinin bazı cami yaptırma derneklerinin cami görevlileri üzerinde uyguladıkları mobbingden son derece rahatsız olduklarını bildirdi.
Sendika, yasal mevzuata “Dernek, imamın görevine müdahale edemez” şeklinde yaptırım konulmasını istedi.
Diyanet-Sen, “Camilerin hizmete açılması safhasına kadar büyük gayret ve özveride bulunan dernekler, camiler hizmete açıldıktan sonra caminin işleyişine karışmamalı, sadece bakım ve onarım işleriyle ilgilenmelidir” talebinde bulundu.
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