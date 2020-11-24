İmamlardan ‘İşimize karışmayın’ isyanı

24 Kasım 2020 Salı, 06:00

Türkiye’de cami yaptırmak için kurulmuş çok sayıda dernek bulunuyor. Ancak bu dernekler daha sonrasında imamların işlerine de karışmaya başladı. Hizmet kolunda yetkili sendika olan Diyanet-Sen konuyu istişare kurulunda ele aldı.

“Cami dernekleri imamların görevine müdahale edemez” diyen sendika, üyelerinin bazı cami yaptırma derneklerinin cami görevlileri üzerinde uyguladıkları mobbingden son derece rahatsız olduklarını bildirdi.

Sendika, yasal mevzuata “Dernek, imamın görevine müdahale edemez” şeklinde yaptırım konulmasını istedi.

Diyanet-Sen, “Camilerin hizmete açılması safhasına kadar büyük gayret ve özveride bulunan dernekler, camiler hizmete açıldıktan sonra caminin işleyişine karışmamalı, sadece bakım ve onarım işleriyle ilgilenmelidir” talebinde bulundu.