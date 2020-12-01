İmamoğlu'na 'suikast' girişimi ile ilgili İBB'den ilk açıklama
İBB Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast girişimi ile ilgili açıklama yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, terör örgütü IŞİD tarafından suikast girişimi planlandığı bilgisine ulaşıldı. İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nun korumalarını uyardı. Güvenlik önlemleri artırıldı.
İBB Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast hazırlığına ilişkin haberlerle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ongun, söz konusu kişilerin yakalandığına dair bir bilgiye sahip olmadıklarını belirtti.
Ongun'un paylaşımı şöyle:
"23 Kasım 2020 tarihinde resmi makamlarca bir terör örgütüne yönelik istihbari faaliyetlerde, İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na yönelik eylem talimatı verildiği bilgisi tarafımıza ulaştırılmıştır. Bilgi dahilinde mevcut önlemler korunmuş ve hassasiyet artırılmıştır. Tarafımızda herhangi bir eylemcinin yakalandığı bilgisi mevcut değildir. Başkanımızın açık kaynaklarda görüleceği üzere rutin programları ihbar tarihinden beri sürmektedir."
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