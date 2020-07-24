İmamoğlu'ndan ‘Ayasofya’ yanıtı: Polemik konusu yaratılmak isteniyor

24 Temmuz 2020 Cuma, 15:55

İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’i ziyaret etti. Ayrıca İmamoğlu, 11 Temmuz'da hayatını kaybeden eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen'in şu an aynı görevi yürüten oğlu Alper Taşdelen'e de taziyelerini iletti. İmamoğlu, ziyaret ettiği belediye başkanlarına İBB Kültür A.Ş. tarafından yayınlanan “Hatırlarla Karşılaştırmalı Nutuk” kitabını hediye etti.

Daha sonra tarihi Hacı Bayram-ı Veli Camii’ne giden İmamoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan ile birlikte Cuma namazı kıldı. Cami avlusunda yoğun ilgiyle karşılaşan İmamoğlu, vatandaşların fotoğraf çekilme isteklerini yerine getirdi.

Gazetecilerin ‘Ayasofya için davetiye gelip gelmediğine’ ilişkin sorularına şöyle yanıt verdi:

“POLEMİK KONUSU YARATILMAK İSTENİYOR”

“Ayasofya konusuyla ilgili, salıdan beri, ‘Davetiye geldi, gelmedi’ diye soruluyor. Böyle bir husus, bizim gündemimizde açıkçası çok konuşulsun istemiyorum. Polemik konusu yaratılmak isteniyor. Dün öğlen üstü davetiye özel kaleme ulaştı kargoyla. Keşke telefonla da arasalardı. Ankara’dayız; kurultaydayız. Bu süreç, bir polemik konusu haline getirilmek istense de biz, o tarafında değiliz. Bakın güzel şeyler de olabiliyor; ben, hafta başı Ankara’daydım. İçişleri Bakanı’mız Sayın Soylu’yla beraber Adalar’ın sorununu bir arada çözdük. Sayın Cumhurbaşkanı’mız telefonla katıldı; çözüme katkı sundu. Biz, iş üretmek, çözüm üretmekten yanayız.

“YARIN YİNE GİDERİZ”

Kurultaydan dolayı da Ankara’dayım. Ne kadar güzel; Hacı Bayram Veli’ye gideceğiz, Cuma’mızı orada kılacağız. Hacı Bayram Veli, aslında İstanbul’la da bağlantısı olan bir kıymetimiz. 2. Murad’a, Fatih Sultan Mehmet’in babasına, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethedeceğini müjdelediği söylenir. Yine Mustafa Kemal Atatürk’ün, TBMM’yi kurmadan önce gidip, dua ettiği ve namaz kıldığı bir yerdir Hacı Bayram Veli. İnanca, ibadethanelere bu maneviyatla bakmak lazım. Ben, böyle bakıyorum. Bir protokol gerektirmez; başka zaman da gideriz. Geçmişte Ayasofya Camii’ne ben gittim. Bunu, bir başkasının bilmesine gerek de yok. Yarın yine gideriz.”

“İSTANBUL’UN SELATİN CAMİLERİ BİZİM GÖZETİMİMİZDE”

İmamoğlu, “İstanbul’un selatin camileri, onlarca camisi, bizim gözetimimizde, bizim hizmetimizle halkımızla buluşuyor. En gözbebeğimiz gibi bakıyoruz o kıymetli ata camilerimize, Osmanlı döneminde yapılan kıymetli eserlere. Bu yönü, işin maneviyatı, samimiyet gerektirir ve bu samimiyet, daha doğru bir mesaj ulaştırır topluma. Bu bakımdan biz, Cuma’mızı Hacı Bayram Veli’de kılacağız. Anadolu’nun her yerinde böyle kıymetlerimiz var. Allah, kabul eder inşallah. Ayasofya Camii’yle ilgili de ‘Hayırlısı olsun’ diyelim” dedi.