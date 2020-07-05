İMECE: AKP koronavirüste sınıfta kaldı!

05 Temmuz 2020 Pazar, 10:10

İMECE Araştırma Grubu, Koronavirüs Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. 10-26 Haziran tarihleri arasında 80 şehirden toplam 4 bin 488 katılımcı ile yapılan araştırma sonucunda da dikkat çeken veriler ortaya çıktı.

Araştırma sonucuna göre, salgın sürecinde ‘kira, fatura, taksit, kredi kartı gibi ödemelerde sorun yaşadım’ diyenlerin oranı yüzde 47,6 ve sosyal yardım aldığını belirtenlerin oranı ise sadece yüzde 14,9 oldu. Araştırmaya katılanların yüzde 27,8’i sosyal yardıma ihtiyaç duyduğunu ama alamadığını belirtirken yüzde 9,6’sı ise sosyal yardıma ihtiyaç duyduğunu ama almak istemediğini söyledi.

BİRİKİMLER HARCANDI

¦ Salgın sürecinde geçimi sağlamak için başvurulan yolların başında da yüzde 58.1 ile birikimleri harcama geldi. Ayrıca, kredi- kredi kartı yüzde 26.9 ile ikinci sırada tanıdıktan borç alma yüzde 26.7 ile üçüncü sırada yer aldı.

¦ Türkiye’nin diğer ülkelere yardım göndermesini doğru bulanların oranının yüzde 35.2, belediyelerin bağış kampanyasının engellenmesi kararını doğru bulanların oranı yüzde 36,

¦ Sokağa çıkma yasağı uygulamalarının fayda sağladığını düşünenlerin oranı yüzde 85.8,

¦ 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma yasağı kararını doğru bulanların oranı yüzde 69.7 olarak açıklandı.

YÜZDE 70 SOYLU’YU BAŞARILI BULMADI

Araştırmaya katılan yurttaşlara bazı bakanların performanslarına ilişkin de sorular yöneltildi:

¦ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın performansını başarılı bulanların oranı yüzde 76.3,

¦ Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un performansını başarılı bulanların oranı yüzde 37.6,

¦ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun performansını başarılı bulanların oranı yüzde 30.7,

¦ Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın performansını başarılı bulanların oranı yüzde 15.4 seviyesinde kaldı.

Ayrıca devletin salgının yayılımına karşı aldıkları önlemleri yeterli bulanların oranı yüzde 36.3, devlet tarafından alınan ekonomik tedbirleri yeterli bulanların oranı yüzde 20.7 olarak açıklandı.

MASKEYE ULAŞILAMADI

¦ Aynı maskeyi birçok kez kullanmak zorunda kalanların oranı yüzde 56.2.

¦ Katılımcıların yüzde 17.9’u kendi maskesini yaptığını söyledi.

¦ Ücretsiz maske temininde birinci sırada yüzde 41.2 ile kamu yer alırken yakınlar, tanıdıklar yüzde 38.7 ile ikinci sırada, belediyeler ise yüzde 22,9 ise üçüncü sırada yer aldı.

AVM’LERİN AÇILMASI YANLIŞ

¦ Yurttaşların yüzde 85.1’i AVM’lerin açılmasını yanlış bulduğunu belirtirken AVM’lere bir süre gitmeyeceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 46.6 olarak açıklandı.

Araştırmanın dikkat çeken diğer sonuçları ise şöyle:

¦ Normalleşme süreci ile birlikte virüs bulaşması ile ilgili ‘endişe düzeyim arttı’ diyenler yüzde 57.2, ‘endişe düzeyim azaldı’ diyenlerin oranı yüzde 11.7.

¦ Normalleşme süreci ve sonrası için yaşanan endişelerin başında yüzde 61.0 ile sağlık, ekonomik durgunluk yüzde 58.7 ile ikinci sırada. Üçüncü sırada ise yüzde 53.9 ile eski sosyal yaşama dönememe yer aldı.

¦ 2020 yılının ikinci yarısının ekonomik açıdan kötü geçeceğini belirtenlerin oranı yüzde 65.0 iken, iyi geçeceğini belirtenlerin oranı sadece yüzde 6.6’da kaldı.

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