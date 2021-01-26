IMF Türkiye'nin 2021'de büyüme tahminini açıkladı
Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye'nin ekonomisinin 2022'den itibaren yıllık yaklaşık %3.5 büyüme trendine geçmeden önce 2021'de %6 büyüyeceğini tahmin ettiğini açıkladı.
IMF 4. madde kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeler sonarsında yayımladığı raporda Ankara'ya Covıd-19 salgınıyla mücadele için ek canlandırma önlemleri uygulaması çağrısında bulundu.
Kuruluş, Ekim'de yayımlanan Dünya Ekonomik Görünüm raporunda Türkiye'nin 2021'de %5 büyüyeceği tahmininde bulunmuştu. IMF'nin Dünya Ekonomik Görünüm raporunun güncellenmiş hali bugün yayımlanacak.
IMF aynı zamanda Türkiye'de enflasyonun 2021'in sonuna doğru hafif düşeceğini ancak hedefin üstünde kalacağını da belirtti.
Kaynak: Reuters
En Çok Okunan Haberler
- Gökçek'ten partisine: Bazı şerefsizler...
- Erdoğan’a çocuklarının ömrünü veren başkan yeniden aday
- 'Kritik davalar yeniden gündeme gelecek'
- Soylu'ya hakaret eden kişi hakkında iddianame düzenlendi
- CHP'li belediye başkanından İnce sinyali
- Kanser hastası yurttaş Erdoğan'a seslendi: Aç yatıyorum!
- CHP’li vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayacak
- Cumhur İttifakı'nın 5 ayda oyları eridi
- MHP'den Türkeş'e sert 'azgın milliyetçilik' yanıtı
- Babacan ve Karamollaoğlu'ndan ortak basın açıklaması
Video Haberler
- Ekrem İmamoğlu'ndan GTA 5 göndermeli hijyen paylaşımı
- Meral Akşener Endişeliyim deyip Erdoğan'a seslendi
- Kanadalı mucit, motorlu sırt çantasıyla böyle kaydı
- Avrupa Uzay Ajansı 'mavi ışık' görüntüsünü yayınladı
- Komşusunun kafa attığı esnaf hastanelik oldu
- Hem okuyup hem çobanlık yapan Şevki, fenomen oldu
- Metrobüs durağında dikkat çeken anlar!
- İstanbul'un göbeğinde skandal olay!
- İspanya'yı Hortense fırtınası vurdu
- Dikkat! Maskede bu hatayı sakın yapmayın
En Çok Okunan Haberler
- Gökçek'ten partisine: Bazı şerefsizler...
- Erdoğan’a çocuklarının ömrünü veren başkan yeniden aday
- 'Kritik davalar yeniden gündeme gelecek'
- Soylu'ya hakaret eden kişi hakkında iddianame düzenlendi
- CHP'li belediye başkanından İnce sinyali
- Kanser hastası yurttaş Erdoğan'a seslendi: Aç yatıyorum!
- CHP’li vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayacak
- Cumhur İttifakı'nın 5 ayda oyları eridi
- MHP'den Türkeş'e sert 'azgın milliyetçilik' yanıtı
- Babacan ve Karamollaoğlu'ndan ortak basın açıklaması