IMF Türkiye'nin 2021'de büyüme tahminini açıkladı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye'nin ekonomisinin 2022'den itibaren yıllık yaklaşık %3.5 büyüme trendine geçmeden önce 2021'de %6 büyüyeceğini tahmin ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
26 Ocak 2021 Salı, 09:11
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IMF 4. madde kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeler sonarsında yayımladığı raporda Ankara'ya Covıd-19 salgınıyla mücadele için ek canlandırma önlemleri uygulaması çağrısında bulundu.

Kuruluş, Ekim'de yayımlanan Dünya Ekonomik Görünüm raporunda Türkiye'nin 2021'de %5 büyüyeceği tahmininde bulunmuştu. IMF'nin Dünya Ekonomik Görünüm raporunun güncellenmiş hali bugün yayımlanacak.

IMF aynı zamanda Türkiye'de enflasyonun 2021'in sonuna doğru hafif düşeceğini ancak hedefin üstünde kalacağını da belirtti.

Kaynak: Reuters


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