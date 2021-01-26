IMF, Türkiye'ye ilişkin enflasyon beklentisini açıkladı

26 Ocak 2021 Salı, 09:35

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye'nin ekonomisinin 2022'den itibaren yıllık yaklaşık %3.5 büyüme trendine geçmeden önce 2021'de %6 büyüyeceğini tahmin etti.

IMF 4. madde kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeler sonrasında yayımladığı raporda Ankara'ya COVID-19 salgınıyla mücadele için ek önlemler uygulaması çağrısında da bulundu.

Reuters'ta yer alan habere göre kuruluş, Ekim'de yayımlanan Dünya Ekonomik Görünüm raporunda Türkiye'nin 2021'de %5 büyüyeceği tahmininde bulunmuştu. 2020'de Türkiye ekonomisinin %5 daralacağı tahmininde bulunan IMF'nin Dünya Ekonomik Görünüm raporunun güncellenmiş hali bugün yayımlanacak.

GEÇİCİ MALİ DESTEK

IMF, büyüme tahminini %6'ya revize etmesinin nedenlerinin aşılamanın başlaması, Türkiye'nin ticari ortaklarının ekonomik büyümelerinde yaşanan toparlanma ve 2020'nin sonundaki olumlu momentumun devam etmesi olduğunu açıkladı.

Kuruluş, Türkiye'nin 2020'de GSYH'nın %2.5'i kadar doğrudan mali önlem açıkladığını ancak daha fazla "hedef odaklı ve geçici" mali destek gerektiğini belirtti.

IMF, "Türkiye'nin 2021'de (ekonomiye) desteği artırmak için muhtemelen GSYH'nın %1'i kadar mali olanağı var" dedi. IMF zor durumdaki hanelere ve kayıtdışı ya da kendi namına çalışanlara sağlanacak ek sosyal yardımlarların salgından en fazla etkilenenleri destekleyebileceğini de belirtti.

ENFLASYON HEDEFİN ÜSTÜNDE KALACAK

IMF aynı zamanda Türkiye'de enflasyonun 2021'in sonuna doğru hafif düşeceğini ancak hedefin üstünde kalacağını da belirtti. Merkez Bankası (TCMB) son anketinde, 2021 sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisini bu anket döneminde yüzde 11.15 olarak belirlemişti.

Türkiye'nin cari işlem açığının, altın ithalatında düşüş ve turizmde yaşanan hafif iyileşmenin etkisiyle GSYH'nın %3.5'ine düşmesi bekleniyor.

Ancak, IMF düşük döviz rezervinin beraberinde yüksek dış finansman ihtiyacı ve yüksek yurtiçi döviz mevduatının Türkiye'yi şoklara ve risk iştahında yaşanacak değişimlere dair kırılgan bırakabileceğini de ifade etti.