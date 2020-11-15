İndirim kampanyası uyarısı: Sınırlandırılmalı ve indirimler izinle olmalı
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, indirim kampanyalarına karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirterek, "Yanıltıcı kampanya ve reklam yapan firmalara cezai işlem uygulanmalı. İndirim sezonu yılda iki kez olmak üzere sınırlandırılmalı ve indirimler izinle olmalı." çağrısında bulundu.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, her yıl kasım ayından yılbaşına kadar "Efsane Cuma, Yalnızlar Günü, Efsane Kasım" gibi isimlerle çok sayıda indirim kampanyalarının düzenlendiğini aktardı.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisinden dolayı işsiz kalan, işleri sekteye uğrayan çok sayıda esnaf ve vatandaş olduğunu vurgulayan Palandöken, "Bazı firmaların bu sahte kampanyalarla bire bin katma çabası adil değil." değerlendirmesinde bulundu.
"KİMSE YÜZDE 80 ZARAR EDEREK SATIŞ YAPMAZ"
İndirim aldatmacalarına karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğine işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:
"Bu tür alışveriş çılgınlıkları vatandaşlarımız için değil bazı firmalar için bir fırsat alışverişidir. Günümüzün rekabet piyasasında hiç kimse yüzde 80 zarar ederek satış yapmaz. Her ürünün maliyeti ve satış fiyatı ortalama olarak bellidir. Ürünlere birkaç gün öncesinde 3-5 katı etiket yapıştırıp sonra yılın belli günlerinde indirim diye pazarlamak haksız kazançtır."
Ürün pazarlamanın ve satmanın da bir kuralı olması gerektiğinin belirten Palandöken, "Yılardır dile getiriyoruz, kampanyaları kurala bağlayalım, mağduriyetlerin önüne geçelim. Çünkü bu satış kampanyalarında sadece kuralsız ürün satışı değil, merdiven altı ürünler de piyasaya sürülüyor. Stokları tüketmek için fırsat, indirim günü, kapatıyoruz gibi aldatıcı satış teknikleri uygulanıyor. Bu tarz yanıltıcı kampanya ve reklam yapan firmalara cezai işlem uygulanmalı. İndirim sezonu yılda iki kez olmak üzere sınırlandırılmalı ve indirimler izinle olmalı." ifadelerini kullandı.
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