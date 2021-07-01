İngiliz bakan, Suriye sınırında
Cilvegözü’nü dün ziyaret eden İngiltere’nin Avrupa’dan sorumlu Bakanı Morton, önceki gün Hatay’da temaslarda bulunmuştu.
İngiltere’nin Avrupa’dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton Türkiye temasları kapsamında dün Türkiye ile Suriye arasındaki Cilvegözü (Bab al-Hawa) Sınır Kapısı’nı ziyaret etti. Morton’un ziyareti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerinin söz konusu geçişin açık tutulup tutulmayacağına karar vermek üzere 10 Temmuz’da yapılacak kritik oylamanın hemen öncesinde geldi.
Londra hükümeti, hayat kurtaran gıda, barınak ve tıbbi malzemelerin iletilebilmesi ve hayati önem taşıyan yardım operasyonlarının devam edebilmesi için Cilvegözü (Bab al-Hawa) sınır geçişinin açık kalması ve diğer geçişlerin de yeniden açılması gerektiğini savunuyor. Bakan Morton, “Türkiye’nin ateşkesin devam ettirilmesi ve Suriye ordusunun saldırılarından kaçan savunmasız sivillerin korunması yönündeki çabalarına desteğini” de dile getirdi. Morton, önceki gün Hatay’da bazı inceleme ve ziyaretlerde bulunmuştu. Suriye’ye yönelik BM sınır-ötesi yardım operasyonlarına ev sahipliği yapan Hatay’ın Reyhanlı ilçesine gelen Bakan Morton, ilk olarak BM deposunda incelemelerde bulunmuştu.
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