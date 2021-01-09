İngiliz futbolunda koronavirüs hafiyesi!
Premier Lig’in kulüplere yeni bir koronavirüs protokol listesi gönderdiği belirtildi. Yeni önlemler kapsamında takımlara soyunma odalarını denetleme ve kontrol etme izni verildi.
Premier Lig yönetimi, takımların koronavirüs protokollerine uyup uymadığını denetleyebilmek her takımdan bir görevlinin soyunma odalarını denetleyebileceğini açıkladı.
Daily Mail’da yer alan haberde, Premier Lig’in kulüplere yeni bir koronavirüs protokol listesi gönderdiği belirtildi. Yeni önlemler kapsamında takımlara soyunma odalarını denetleme ve kontrol etme izni verildi. Haberde her takımdan bir görevlinin maç günlerinde rakip takımın soyunma odasına girerek Premier Lig yönetimi tarafından belirlenen koronavirüs protokollerini denetleme hakkına sahip olduğu belirtilirken ligde yer alan bazı takımların bu durumdan rahatsız olduğu ifade edildi. Takımların takım içi haberlerin ve taktiksel bilgilerin rakip tarafından görülecek olmasından dolayı getirilen kurala sıcak bakmadığı kaydedildi. Haberde, İngiltere’de artan vaka sayıları ve virüsün mutasyona uğramış olmasından kaynaklı olarak Premier Lig yönetiminin böyle bir karar aldığı belirtildi. Gönderilen yeni protokollerde ayrıca lig yönetiminin, oyunculardan ve menajerlerden maç içinde tokalaşmaktan kaçınmalarını ve oyuncuların forma değişimi yapmamalarını istediği kaydedildi. Ek olarak, yedek kulübesinde bekleyen oyunculara maske zorunluluğu getirildiği ifade edildi.
En Çok Okunan Haberler
- Temel Karamollaoğlu’ndan 'ittifak' açıklaması
- Melih Bulu'nun okul yıllığı ortaya çıktı
- Meral Akşener eşiyle ilgili az bilinen gerçeği anlattı
- Soylu'dan Kaftancıoğlu'na ağır hakaret! Yanıt gecikmedi
- Erdoğan Asiltürk ile görüştü, Turan değişti
- İBB, AKP ve MHP'nin 'Halk Ekmek' engelini böyle aştı
- ‘AKP’nin yaptığı silahsız iç savaştır!’
- Melek İpek hakkında karar
- Boğaziçili öğrencilerden, Melih Bulu’ya ‘Yuh Yuh’ klibi
- Erdoğan'dan yeni 'Boğaziçi' açıklaması
Video Haberler
- İstanbul'da tencere tavalı Melih Bulu protestosu
- Tarihi Aya Yani Kilisesi definecilerin hedefi oldu
- 'Bu hastalığın benzerliği Covid-19'la karıştırılabilir'
- Ayıptır, günahtır! Makamının farkına var artık
- Boğaziçili öğrencilerden Erdoğan'a videolu yanıt
- AKP'li vekilin zor anları: Ben nasıl kurtaracağım şimdi?
- Cezaevinde kol kırma anı güvenlik kamerasına yansıdı
- Suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı
- Kaybolan oğluna sesini duyurmaya çalışan annenin feryadı
- 'Erdoğan bu kongrede parti başkanlığını bırakacak'
En Çok Okunan Haberler
- Temel Karamollaoğlu’ndan 'ittifak' açıklaması
- Melih Bulu'nun okul yıllığı ortaya çıktı
- Meral Akşener eşiyle ilgili az bilinen gerçeği anlattı
- Soylu'dan Kaftancıoğlu'na ağır hakaret! Yanıt gecikmedi
- Erdoğan Asiltürk ile görüştü, Turan değişti
- İBB, AKP ve MHP'nin 'Halk Ekmek' engelini böyle aştı
- ‘AKP’nin yaptığı silahsız iç savaştır!’
- Melek İpek hakkında karar
- Boğaziçili öğrencilerden, Melih Bulu’ya ‘Yuh Yuh’ klibi
- Erdoğan'dan yeni 'Boğaziçi' açıklaması