İngiliz futbolunda koronavirüs hafiyesi!

09 Ocak 2021 Cumartesi, 10:07

Premier Lig yönetimi, takımların koronavirüs protokollerine uyup uymadığını denetleyebilmek her takımdan bir görevlinin soyunma odalarını denetleyebileceğini açıkladı.

Daily Mail’da yer alan haberde, Premier Lig’in kulüplere yeni bir koronavirüs protokol listesi gönderdiği belirtildi. Yeni önlemler kapsamında takımlara soyunma odalarını denetleme ve kontrol etme izni verildi. Haberde her takımdan bir görevlinin maç günlerinde rakip takımın soyunma odasına girerek Premier Lig yönetimi tarafından belirlenen koronavirüs protokollerini denetleme hakkına sahip olduğu belirtilirken ligde yer alan bazı takımların bu durumdan rahatsız olduğu ifade edildi. Takımların takım içi haberlerin ve taktiksel bilgilerin rakip tarafından görülecek olmasından dolayı getirilen kurala sıcak bakmadığı kaydedildi. Haberde, İngiltere’de artan vaka sayıları ve virüsün mutasyona uğramış olmasından kaynaklı olarak Premier Lig yönetiminin böyle bir karar aldığı belirtildi. Gönderilen yeni protokollerde ayrıca lig yönetiminin, oyunculardan ve menajerlerden maç içinde tokalaşmaktan kaçınmalarını ve oyuncuların forma değişimi yapmamalarını istediği kaydedildi. Ek olarak, yedek kulübesinde bekleyen oyunculara maske zorunluluğu getirildiği ifade edildi.



