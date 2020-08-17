İngiliz taraftar kızına Mesut Özil'in adını verdi

Fanatik Arsenal taraftarı Robinson, kızına Mara Özil Robinson adını koydu.

cumhuriyet.com.tr
17 Ağustos 2020 Pazartesi, 17:25
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Bir Arsenal taraftarı yeni doğan kızına Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil’in adını verdi. Arsenal'de pandemi nedeniyle maaş indirimine gitmediği için istenmeyen oyuncu haline elen Mesut Özil, Alman milli takımını da bırakmıştı. Küçük bebeğe Mara Özil Robinsonadı verildi.


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