İngiliz uzmanlar: "Virüs şu anda ülkenin başına silah dayamış durumda”

08 Ekim 2020 Perşembe, 19:00

İngiltere’de son 24 saatte 17 bin 540 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 77 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 561 bin 815’e, toplam can kaybı ise 42 bin 592’ye ulaştı.

İngiliz sağlık uzmanları, kritik vaka artışlarının ardından, “Virüs şu anda ülkenin başına silah dayamış durumda” ifadelerini kullandı ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson’dan ‘daha katı’ kısıtlamalar alması konusunda tavsiyede bulundu.