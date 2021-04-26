İngiltere medyasından Mesut Özil için flaş iddia
İngiliz medyasından The Atletic, Fenerbahçe'nin devre arasında İngiliz devi Arsenal'den kadrosuna kattığı Mesut Özil'in maaşı hakkında flaş bir iddia ortaya attı.
Ocak ayında Premier Lig ekibi Arsenal'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil, sarı-lacivertli ekip ile 3,5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Yıldız futbolcunun mali şartları merak edilirken, Özil'in maaşının yüzde doksanını eski kulübü tarafından ödendiği iddia edildi.
The Athletic'in haberine göre, Mesut'un ayrılık aşamasında yaptığı anlaşmaya göre Londra ekibinden haftalık 350 bin Sterlin kazanmaya devam ediyor. Bu bağlamda Topçular, Haziran'a yıldız futbolcunun maaşını ödemeye devam edecek.
Arsenal'daki 8 milyon Euro'luk alacağının 3 milyon Euro'luk kısmından vazgeçen 32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi Haziran ayında sona eriyordu.
FENERBAHÇE'NİN KAP AÇIKLAMASI
Sarı-lacivertliler, Mesut Özil'e 3 sezon için 3 milyon Euro garanti ücret ve 550 bin Euro imza parası ödeyecek.
"Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Şirket, futbolcunun önceki kulübüne transfer bedeli ödemeyecek olup, sportif sonuçlarına bağlı olarak azami 1.750.000 Avro ödeyecektir.
Şirket tarafından Futbolcu'ya 2020-2021 futbol sezonu için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak olup; 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 3.000.000 Avro garanti ücret ve toplamda 550.000 Avro imza parası ödenecektir."
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