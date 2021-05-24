İngiltere Premier Lig'de yılın hocası Pep Guardiola seçildi
İngiltere Premier Lig'de şampiyon olan Manchester City'nin hocası Pep Guardiola, Premier Lig'de yılın teknik direktörü seçildi.
Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Premier Lig'de şampiyonluğun ardından bireysel ödülün de sahibi oldu.
Guardiola, Sir Alex Ferguson Yılın Menajeri ödülünün sahibi oldu.
Manchester City ile beşinci sezonunu geçiren Pep Guardiola, İngiliz ekibinde üçüncü kez Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.
Pep Guardiola'nın Manchester City'si Şampiyonlar Ligi finalinde de Chelsea ile kozlarını paylaşacak.
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