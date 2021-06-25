İngiltere Sağlık Bakanı hakkında 'aldatma' iddiası: The Sun manşete taşıdı

25 Haziran 2021 Cuma, 12:47

Ülkenin önde gelen tabloid gazetelerinden The Sun'un özel haberine göre Sağlık Bakanı Matt Hancock yardımcısı Gina Coladangelo ile öpüşürken görüntülendi. The Sun, ilişkinin kanıtı olan öpücüğün kayıt anını da paylaştı.

Yaklaşık 15 yıllık evli olan Sağlık Bakanı Hancock'un öpüştüğü yardımcısı Coladangelo'nun de evli olduğu biliniyor. Yardımcı geçen sene Sağlık Bakanlığı'nda göreve başlamıştı.

Gazete görüntülerin 6 Mayıs tarihinde kaydedildiğini belirtildi. BBC'nin haberine göre üç çocuk babası Matt Hancock görüntülere ilişkin yorum yapmayı reddetti.

Hükümet Sözcüsü ise yardımcı Coladangelo'nun işe alınırken resmi prosedürün takip edildiğini söyledi. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps ise olayın özel mesele olduğu belirterek yorum yapmaktan kaçındı.

Sağlık Bakanlığı'nda yönetici olan Coladangelo'nun üst düzey bir pozisyona sahip olmadığı ifade edildi.

-NTV