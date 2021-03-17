İngiltere Sağlık Bakanı'ndan AstraZeneca açıklaması
AstraZeneca/Oxford tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının kan pıhtısına neden olduğu belirtilerek 19 ülke tarafından askıya alınan karara rağmen İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, "AstraZeneca Oxford koronavirüs aşısı güvenli. Herkesi aşı yaptırmaya davet ediyorum" dedi.
Aralarında Danimarka, Almanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda, Norveç, İtalya, Avusturya, Estonya, Litvanya, Letonya, Bulgaristan, Romanya, Tayland, Endonezya ve Lüksemburg’un bulunduğu 18 ülke, kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle önlem olarak AstraZeneca aşısını askıya almaya karar verdi.
Karara ilişkin İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, "AstraZeneca Oxford koronavirüs aşısı güvenli. Herkesi aşı yaptırmaya davet ediyorum" dedi. Bakan Hancock, "Bu aşıların etkilerini her zaman gözden geçiriyoruz ve AstraZeneca Oxford aşısının şu anda İngiltere’de hayatları kurtardığını biliyoruz, bu yüzden çağrı alırsanız, aşıyı yaptırın" ifadesini kullandı.
DİĞER ÜLKELERDEKİ DURUM
Aşı kullanımını ilk olarak Danimarka’da askıya alınırken, ardından Norveç ve İzlanda’da aşı kullanımı durduruldu. Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Letonya ve İsveç ise durdurma kararını alan diğer ülkeler oldu. Almanya, Fransa ve İtalya, EMA soruşturmasının sonucunu beklediklerini ifade ederken ‘ihtiyati tedbir’ olarak aşının kullanımını durdurmayı seçtiklerini açıkladı. Belçika, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Ukrayna ise aşıyı uygulamaya devam edeceklerini belirtti.
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