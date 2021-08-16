İngiltere Savunma Bakanı Wallace, NATO ve İngiliz güçlerinin Afganistan'a dönmeyeceğini söyledi

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 12:57

Bakan Wallace, Afganistan'daki mevcut durum ve İngiltere vatandaşları ile İngilizler için çalışan Afganları başkent Kabil'den tahliye sürecine ilişkin ülke basınında farklı medya kuruluşlarına konuştu.

Taliban'ın savaşı kazandığını kabul edip etmediği sorusuna Wallace, "Bir galibiyet bilmiyorum, sanırım, ülkenin Taliban'ın kontrolünde olduğunu kabul ediyorum. Nerede olduğumuzu anlamak için siyaset bilimci olmanıza gerek yok" ifadesini kullandı.

Wallace, NATO ve İngiliz güçlerinin Kabil'in kontrolünü ele geçirmek için yeniden bir araya gelip gelmeyeceği sorusuna, "Hayır, geri döneceğimiz hesapta yok. ABD kalmaya niyetli olmadığını açıkça ortaya koydu ve bu bizi zor seçimlerle baş başa bırakıyor. Bu süreç boyunca bu konuda oldukça dürüst oldum" yanıtını verdi.

Taliban'ı, Afgan hükümeti olarak tanıyıp tanımama konusunda karar vermek için henüz doğru zaman olmadığını dile getiren Wallace, "Bu kararların alınmasından önce daha yapılacak çok şey olduğunu düşünüyorum" dedi.

Wallace, Taliban'ın değişip değişmediği sorulduğunda ise "Bir değişiklik görünmüyor" değerlendirmesinde bulundu.

"BÜYÜKELÇİLİKTEN AYRILDIK, HAVALİMANININ İÇİNE GEÇTİK"

Wallace, başkent Kabil'deki İngiliz Büyükelçiliğinin boşaltıldığını doğrulayarak, "Artık büyükelçilik değil, o yerden ayrıldık ve havaalanının içine geçtik" diye konuştu.

İngiliz pasaportuna sahip 300 kişinin dün Afganistan'dan ayrıldığını belirten Wallace, hükümetin 24 ila 36 saat veya biraz daha uzun bir süre içinde 1500 kişiyi daha ülkeden çıkarmayı hedeflediğini kaydetti.

Wallace, "Planladığımız şekilde tutmayı başarırsak, günde 1000'den fazla kişinin İngiltere'ye çıkış yapma kapasitesine sahip oluruz. Şu anda bu, uçaklardaki kapasiteyle ilgili değil, işlem hızıyla ilgili. Bu yüzden bunu düzeltmeye çalışıyorum" dedi.

Bakan Wallace, hükümetin 31 Ağustos'a kadar bu kişileri Afganistan'dan çıkarmak için elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da olduğu düşünülen 4 binden fazla İngiliz vatandaşına ülkeyi terk etmeleri tavsiyesinde bulunmuştu.