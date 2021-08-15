Son dakika... Reuters duyurdu: “Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ülkeyi terk etti”

15 Ağustos 2021 Pazar, 16:50

Reuters'ın Afgan TOLO News'ten aktardığı haberine göre, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk ettiği öne sürüldü. Afganistan İçişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili yaptığı açıklamada, Gani'nin Tacikistan'a gitmek için başkent Kabil'den ayrıldığını iddia etti.

Yetkili Reuters'a açıklamasında, güvenlik nedeniyle daha fazla bilgi veremeyeceğini belirtti. TOLO News ise, Afgan hükümeti ile Taliban arasında gerçekleştirilmesi planlanan müzakereler başlamadan, Cumhurbaşkanı Gani'nin ülkeyi terk ettiğini öne sürdü.

SAVUNMA BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Afganistan Savunma Bakanı Vekili Bismillah Muhammedi ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Ellerimizi arkamızdan bağladılar ve vatanı sattılar. Gani ve ekibine lanet olsun" ifadelerin kullandı.

Taliban'ın, başkent Kabil'e girdiği açıklanmıştı.