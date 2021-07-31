İngiltere yeni nesil uyduyu uzaya fırlattı

Fransa’nın uydu operatörü Eutelsat, İngiltere için, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ile birlikte yürüttükleri işbirliği çerçevesinde yeni nesil ve yeniden programlanabilir ticari uydu Eutelsat Quantum’u uzaya fırlattı.

DHA
31 Temmuz 2021 Cumartesi, 11:07
İngiltere yeni nesil uyduyu uzaya fırlattı
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Eutelsat, İngiltere için ticari uydu Eutelsat Quantum’u geçtiğimiz gün uzaya fırlattı. ESA bugün yaptığı açıklamada, “Uzaydayken başka bir amaçla kullanılmak üzere değiştirilebilen sofistike bir telekomünikasyon uydusu fırlatıldı” ifadelerini kullandı.

Eutelsat Quantum adlı uydunun İngiltere için üretildiği ifade edilen açıklamada, kötü niyetli veya kötü niyetli olarak yayılan sinyallerin kaynağını tam olarak belirleyebildiği ve herhangi bir kötü niyetli müdahaleyi düzeltmek için harekete geçebildiği belirtildi. Uydu, Batı Afrika'dan Asya'ya kadar geniş bir alanı kapsayacak.     


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