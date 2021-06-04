İngiltere'de 12-15 yaş grubuna BioNTech aşısı yapılmasına onay

04 Haziran 2021 Cuma, 14:49

Daha önce ABD ve Avrupa Birliği'ndeki düzenleme kurulları Pfizer/BioNTech aşısının bu yaş grubundakilere yapılmasına izin vermişlerdi.

İngiliz İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Ajansı'nın Başkanı June Raine yaptığı yazılı açıklamada, kurumunun 12 ile 15 yaş grubundaki gençlere yapılan klinik testlerden elde edilen verileri dikkatli bir şekilde incelediğini ifade etti.

Raine, "Pfizer/BioNTech COVID-19 aşısının bu yaş grubu için güvenli ve etkili olduğu ve aşının faydalarının risklerine ağır bastığı sonucuna vardık" dedi.

Öte yandan, dünyanın birçok yerinde yaşlı ve virüse karşı daha savunmasız insanlar hâlâ aşı olmayı beklerlerken, varlıklı ülkelerdeki genç insanlara aşı yapılması kaygı yaratıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) zengin ülkelerin bunun yerine aşılarını COVAX aşı programına vermelerini talep etmişti.