Bakan Koca: Bugün itibariyle 30 milyon doz aşı yapıldı
Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle 30 milyon doz aşı yapıldı" dedi. Koca'nın paylaştığı tabloya göre; birinci doz aşısını yaptıranların sayısı 17 milyonu, doz aşısını ikinci doz aşısını yaptıran kişi sayısı da 12 milyonu aştı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Koca, 30 milyon doz aşının yapıldığı bilgisini verdi.
Aşılamalara ilişkin bir tablo paylaşan Koca, "Nüfusumuzun üçte birinden fazla doz aşı uygulanmış oldu. Nüfusumuzun üç katından fazla doz aşı için anlaşmamız bulunuyor. Yarın bugünden daha güzel olacak. Bu güce güvenin" dedi.
Koca'nın paylaştığı tabloya göre; birinci doz aşısını yaptıranların sayısı 17 milyonu, doz aşısını ikinci doz aşısını yaptıran kişi sayısı da 12 milyonu aştı.
Koca'nın aşılamaya ilişkin paylaştığı tablo şöyle:
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