İngiltere'de normale dönüş başlıyor

15 Haziran 2020 Pazartesi, 10:20

Üç aylık bir sürecin ardından normalleşme sürecine giren İngiltere’de hayvanat bahçeleri ve ibadet yerleri de tekrar açılacak. Yeniden açılacak bütün yerlerde sosyal mesafe kuralının uygulanacağı açıklanırken, maskelerin de kapalı alanda takılması gerektiği aktarıldı.

Kuzey İrlanda’da da işletmeler ve mağazalar Cuma günü açılırken, İskoçya ve Galler’de henüz mağazaların ne zaman açılacağına dair bir karar alınmadı.



