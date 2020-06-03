İngiltere'nin gündemindeki koronavirüs haritası: Türkiye de listede
Daily Mail, hazırladığı harita ile ülkelerin Covid-19'daki risk oranlarını listeleyerek Birleşik Krallık'a göre durumlarını paylaştı. Listede Türkiye de yer alıyor.
Koronavirüs salgınının Avrupa’da en sert etkilediği ülkelerin başında gelen İngiltere, yurt dışı turizmini ve havacılığı canlandırmayı planlıyor. Alınan kararlarla birlikte ülkeye giriş yapan turist ve vatandaşlara 14 gün zorunlu karantina uygulanması kararı sonrasında turizm şirketleri ve İngiliz siyasetçiler tatilde öne çıkan İspanya, İtalya, Türkiye, Yunanistan ve Portekiz gibi ülkelerin bu uygulamadan muaf tutulması konusunda baskı yapmaya başladı.
İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden Daily Mail, bu kuralın gevşetilebileceği ülkeleri de sıralayarak bir harita hazırladı. Haritada 1 Haziran’dan itibaren her ülkenin günlük koronavirüs vaka sayısı nüfusun 1 milyonuna ölçeklendirildi.
Haritada Birleşik Krallık’ta her 1 milyon insanda 28.52 doğrulanmış koronavirüs vakası tespit edildiği belirtilirken sıralama şu şekilde devam ediyor:
Birleşik Krallık– 28.52
İspanya– 4.30
Fransa– 3.94
İtalya– 5.87
ABD– 59.84
Yunanistan– 0.19
Portekiz– 29.13
Hollanda– 10.80
Türkiye– 9.85
İrlanda– 12.35
Almanya– 3.98
Belçika– 16.82
Meksika– 24.45
Fas– 0.73
Avustralya– 0.39
Yeni Zelanda– 0
Kaynak: Sözcü
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