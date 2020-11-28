Instagram'ın açığını buldular, verilen teklifi komik bulup 10 bin dolar istediler
Lise öğrencileri Arda Kılıç ve Mert Ergün, geçen haftalarda sosyal paylaşım sitesi Instagram’ın iki adet güvenlik açığını bularak durumu Instagram’a bildirdi. Buldukları açıklara 50 dolar ödül teklif edilen gençler, ödülü komik bularak 10 bin dolar istediklerini ancak teklife cevap bulamadıklarını söylediler.
Yazılım ve sosyal medyayla uğraşan lise son sınıf öğrencisi Arda Kılıç, sosyal paylaşım sitesi Instagram’da bir güvenlik açığı keşfetti. Ayarlar bölümünden yapılan bir işlemle şikayet etme butonunun işlevini yitirdiğini fark eden Arda Kılıç, konuyu arkadaşı Mert Ergün’e anlatmış ve daha sonrasında Ergün, bu işlemin tam tersini yaparak farklı bir açık daha bulmuştu. Ergün’ün bulduğu açık sayesinde başkaları profilini görüntüleyemiyor; ancak kendisi yorum yapma, gönderi beğenme ve profillerde gezinme gibi özellikleri kullanabiliyordu. Daha önce de güvenlik açığı bulan gençlere Instagram tarafından 750 dolar ödül teklif edilmişti.
50 DOLARI KOMİK BULUP, 10 BİN DOLAR İSTEDİLER
Bu kez daha büyük bir ödül almayı bekleyen gençler, Instagram’dan gelen maille bir kez daha hüsrana uğradı.
Instagram, yolladığı mailde gençlere teşekkür ederek, “Güvenlik açığını daha detaylı olarak teknik ekibimize ilettiğiniz takdirde 50 dolar ile ödüllendirileceksiniz” yanıtını verdi.
Ödülü görünce hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten gençler, “Instagram ekibi, gelen mailin ardından bizi aradı ve bir görüşme yaptık. Bu açıklar için bize 50 dolar teklif ettiler. Biz bu komik teklifi reddetsek de bulduğumuz açıkları onlara söyledik. Bulduğumuz iki açığı da detaylı bir şekilde anlattık ve yakın zamanda gelecek olan yeni bir güncellemeyle bu açıkları kapatacaklarını söylediler. Açığı anlattıktan sonra bize sunulan teklif yerine 10 bin dolar teklif sunduk ancak bize herhangi bir yanıt vermediler. Bundan sonra da yazılım ve sosyal medya ile alakalı yaptığımız çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bize gelen teklifleri de titizlikle değerlendirmeye çalışacağız” dediler.
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