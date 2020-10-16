İnterpol kırmızı bültenle arıyordu: IŞİD'li kadın Türkiye'de yakalandı

16 Ekim 2020 Cuma, 11:02

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fransa’da kırmızı bültenle aranan Tunus uyruklu Soumaya Raissi’yi (30) sahte Suriye kimliği ile merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi’nde gözaltına alındı.

14 Ekim’de gözaltına alınan kadın 2 gün boyunca sorgulandı. İfadesinde her şeyi inkar eden zanlı, kocasından gördüğü şiddet nedeniyle Fransa’dan kaçtığını öne sürdü. 4 yıldır aranan zanlının yaklaşık 5 ay önce Suriye üzerinden Adana’ya geldiği öğrenildi.

4 YIL ÖNCE YAKALANIP SALIVERİLMİŞ

Soumaya Raissi’nin ilk eşi Rached Raissi’nin 2016 yılında Gaziantep’te yakalanıp tutuklandığı, tahliye edilince sınır dışı edildiği öğrenildi. Zanlı kadının kayınbiraderinin de IŞİD üyesi olduğu belirlendi. 2016 yılında Fransa’dan kaçıp Suriye’ye giden Soumaya Raissi’nin bu ülkede IŞİD'in gösterdiği bir kişiyle evlenip 1 çocuk dünyaya getirdiği de öğrenildi. Zanlı, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soumaya Raissi hakkında Interpol’ün, "tehlikeli eylem yapabilir, görüldüğü yerde tutuklanması gerekir" notunu paylaştığı öğrenildi.