iPhone 12'de bulunan LiDAR sensörü nedir?
iPhone 12 Pro'ların arka tarafında bulunan, daha önce iPad Pro'da da rastladığımız LiDAR sensörü nedir, ne işe yarıyor?
iPhone 12'nin kamera özellikleri, dünkü Apple tanıtımıyla birlikte ortaya çıktı ve Pro modellerinin arka yüzünde bir LiDAR tarayıcısının bulunacağı söylendi. LİDAR sensörü, ilk olarak iPad Pro 2020'de yer almıştı.
"Işık algılama ve menzilleme" sözcüklerinin kısaltışmış hali olan LiDAR, birçok Android'li telefonda gördüğümüz Time-of-Flight (ToF) sensörünün bir adım ötesine geçmeyi vadediyor.
ToF sensörü, mesafe ölçümü ve üç boyutlu harita oluşturmak için kızıl ötesi ışıktan faydalanırken LiDAR, sahnenin farklı bölümlerine lazer yolluyor. Böylece menzil beş metreye kadar uzarken sanal nesneleri gerçek nesnelerin arkasına yerleştirmek kolaylaşıyor.
iPad Pro'daki LiDAR tarayıcısı, oda ölçeğindeki alanlarda iyi bir biçimde çalışıyordu. iPhone 12'de ise artırılmış gerçeklik oyunları ve alışverişte öne çıkacak. iOS ve PC oyunu Hot Lava'daki AR modu, Apple'ın LiDAR sensörüyle erimiş nehirleri odanıza taşıyacak.
Oyunlar dışında ise örneğin IKEA Place uygulaması, sanal eşyaları oturma odanızda görmenizi sağlayacak. Teknolojinin birçok yaratıcı kullanımına da şahit olabiliriz.
iPhone 12'nin LiDAR sensörüyle birlikte bu teknolojiyi kullanan uygulamaların sayısının artması bekleniyor. Sensörün ilk aşamada daha çok geliştiricileri etkileyecek olduğu açık, ancak zamanla kullanıcıların ilgileneceği oyun ve uygulamaların sayısı artacağı bekleniyor.
Kaynak: CHIP Online
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