iPhone 13'te internete erişimi hızlandıracak yeni özellik iddiası

22 Aralık 2020 Salı, 12:41

Apple'ın iPhone 12 serisinin yeni satışa çıkmasının ardından iPhone 13 ile ilgili sızıntılar ve söylentiler de beraberinde geldi. Yeni bir iddiaya göre Apple'ın gelecek akıllı telefon ailesi, pek çok açıdan önemli özelliklere sahip olacak ki bunlardan biri de Wi-Fi özelinde olacak.

Akıllı telefonların her yeni modelinde daha iyi performans sağlaması alışılagelmiş bir durum ancak bu özelleştirmeler daha çok; daha yüksek RAM, daha iyi bir işlemci ve daha uzun pil performansı gibi noktalarda oluyordu. iPhone 13'te ise daha iyi bir Wi-Fi performansı sağlanacağı söyleniyor.

'RAKİP TELEFONLARA GÖRE Wİ-Fİ ERİŞİMİ DAHA İYİ OLACAK'

iPhone 12'lerde halihazırda yeni nesil Wi-Fi standardı olan 802.11ax, yani Wi-Fi 6 desteği bulunuyor. Bununla beraber Wi-Fi 5'e göre daha iyi performans ürettiği açık olan Wi-Fi 6, iPhone 13'te özel bir versiyonuyla yer alacak. Böylece iPhone 13'ün rakip telefonlardan daha iyi bir standartta Wi-Fi erişim imkanı sağlaması amaçlanıyor.

iPhone 13'te yer alacağı söylenen standart ise Wi-Fi 6E. Wi-Fi 6'yı takiben tanıtılan bu kablosuz bağlantı teknolojisi, 6GHz bandını kullanabiliyor ve böylece 2.5GHz ile 5GHz'ın yanına yeni bir frekans daha ekleniyor. Wi-Fi 6E standardının özellikle 4K ve 8K gibi yüksek çözünürlüklerde video akış hizmetlerinde performans artışı sağladığı bilinirken, elbette normal internet kullanımına hız kazandıracağı da açık.

Kaynak: Chip Online