iPhone ve Android kullanıcıları karşılaştırıldı: Kim daha iyi?
Yapılan bir araştırmada, Android kullanıcılarının ikili ilişkilerde iPhone kullancılarına göre daha iyi olduğu ortaya çıktı.
Akıllı telefonların fiyat ve özelliklerini kıyaslayan küresel internet sitesi "CompareMyMobile", akıllı telefon kullanıcılarının alışkanlıklarına yönelik bir araştırma yaptı. 2 binden fazla kişinin katılımıyla yapılan bu araştırma, Android kullanıcılarının ikili ilişkilerde daha iyi olduğu sonucunu ortaya koydu.
Araştırmaya göre iPhone sahipleri, Android kullanıcılara göre daha fazla "rahatsız edici alışkanlıklara" sahip.
IPHONE SAHİPLERİNİN YÜZDE 75'İ, TV YA DA FİLM İZLERKEN TELEFONU İLE OYNUYOR
Webtekno'dan Eray Kalelioğlu'nun haberine göre, iPhone sahiplerinin yüzde 75'i, Android telefon sahiplerinin ise yüzde 59'u, televizyon ya da film izlerken telefonuyla oynadığını belirtti.
Öte yandan; bir kişiyle konuşurken telefon kullanma, sosyal medya paylaşımı yapma ve fotoğrafta filtre kullanma, yemek yerken telefonla ilgilenme, görüşme sırasında yüksek sesle konuşma, mesajlara cevap vermeme ve yemek fotoğrafları çekme konusunda da iPhone sahipleri daha kötü durumda
Araştırma, iPhone sahipleriyle ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor olsa da sonuçlar, belirleyicilik açısından yetersiz.
Araştırmaya dair detaylar:
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